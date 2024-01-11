البحرية الروسية تتسلح بدرونات ضاربة

أعلن الأدميرال والقائد العام لسلاح البحرية الروسي، نيكولاي يفمينوف أن القوات البحرية في الجيش ستحصل على طائرات مسيّرة ضاربة.

وفي مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" قال يفمينوف:"سلاح البحرية الروسي يولي اهتماما خاصا لتطوير الطائرات المسيّرة، ومن المخطط أن يحصل سلاح البحرية على طائرات (إينوخوديتس) و(أوخوتنيك) المسيّرة الضاربة".

وطائرة "أوخوتنيك" المسيرة تم تصميمها بواسطة مكتب التصاميم التابع لشركة "سوخوي" الروسية، وصممت وفقا لمبدأ "الجناح الطائر"، واستخدم في تطويرها تقنيات ومواد تقلل من بصمتها الرادارية والحرارية لجعلها خفية عن الرادارات المعادية.

ويبلغ طول هذه الطائرة 14 مترا، وباع جناحيها 19 م، ووزنها عند الإقلاع أكثر من 20 طنا، ونفذت أول عملية إقلاع لها عام 2019.

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أما "إينوخوديتس" فهي طائرة استطلاع وهجوم مسيّرة متعددة الوظائف من الفئة المتوسطة، يمكنها الوصول لارتفاع 7500 م، والتحليق لـ 24 ساعة متواصلة، ونقل حمولات قتالية تصل أوزانها إلى 200 كلغ.

تم تجهيز النسخة القتالية من هذه الطائرة بثلاث نقاط تعليق - اثنتان تحت الأجنحة وواحدة تحت جسم الطائرة الرئيسي، وطوّرت لها العديد من الذخائر، مثل القنابل والصواريخ التي تتراوح أوزانها ما بين 20 إلى 100 كلغ.

المصدر: روسيسكايا غازيتا