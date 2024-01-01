10 كنوز غير عادية اكتشفها علماء الآثار عام 2023!

حقق الباحثون اكتشافات غير عادية عام 2023، مع العثور على كنوز قديمة لا تقدر بثمن.

1. مجموعة ضخمة من العملات المعدنية في اليابان

خلال مشروع بناء مصنع شمال طوكيو، انبهر العمال عندما اكتشفوا مخبأ يضم حوالي 100 ألف قطعة نقدية مدفونة في الموقع.

وقسّمت مجموعة العملات إلى 1060 حزمة، يعود تاريخها إلى ما بين 175 قبل الميلاد و1265 م. وحتى الآن، فحص الباحثون حوالي 334 قطعة نقدية.

2. معبد تحت الماء يفيض بالكنوز الغارقة في مصر

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اكتشف علماء الآثار، خلال استكشافهم لقناة قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، معبدا منهارا جزئيا تحت الماء مليئا بالكنوز.

وانهار المعبد في وقت ما خلال منتصف القرن الثاني قبل الميلاد، وبني للإله المصري القديم آمون، وكشف عن ثروة من "الكنوز والأسرار"، بما في ذلك أدوات الطقوس الفضية والمجوهرات الذهبية وأوعية المرمر.

3. كأس قوس قزح "مفقود" في ألمانيا

عثر الباحثون على كأس قوس قزح عمره 2000 عام، سكته Celts (مجموعة من الشعوب الهندية الأوروبية في أوروبا والأناضول) بجانب نهر في ألمانيا. وتحتوي العملة الذهبية على شكل كأس على عنصر تصميم نادر: نجمة رباعية محاطة بأقواس.

4. عملات معدنية من حقبة الحرب الأهلية مدفونة في كنتاكي

اكتشف رجل يعمل في حقل ذرة في ولاية كنتاكي، 700 قطعة نقدية من حقبة الحرب الأهلية، تم سكها بين عامي 1840 و1863، بالإضافة إلى حفنة من العملات الفضية.

5. خاتم ذهبي "ملفت للنظر" في مدفن من العصر البرونزي في ويلز

كان "الخاتم الذهبي اللامع" جزءا من مدفن من العصر البرونزي تم اكتشافه على طول طريق في ويلز.

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وعندما قام علماء الآثار بالتنقيب في موقع الدفن، اكتشفوا أيضا مشطا خشبيا يُعتقد أنه الأقدم من نوعه في المملكة المتحدة.

6. سيوف العصر البرونزي وآلاف العملات المعدنية من العصور الوسطى في ألمانيا

اكتشفت مجموعة من دعاة الحفاظ على البيئة المتطوعين ما يقرب من 8000 قطعة نقدية من العصور الوسطى وسبعة سيوف من العصر البرونزي، في أثناء العمل في ثلاثة مواقع منفصلة في ألمانيا.

ويعتقد علماء الآثار أن السيوف التي يبلغ عمرها 3000 عام، ربما تم وضعها هناك كجزء من القرابين.

7. ورشة للزجاج من العصر الحديدي مليئة بالعملات السلتية في جمهورية التشيك

اكتشف علماء الآثار أقدم ورشة زجاج معروفة شمال جبال الألب، ويعتقدون أنها ربما كانت تستخدم لأغراض طقوسية.

واحتوت ورشة العمل التي يبلغ عمرها 2300 عام، على عدد من العناصر الزجاجية والعنبر الجاهزة والكاملة، بما في ذلك الخرز والأساور، بالإضافة إلى 2000 قطعة نقدية ذهبية وفضية.

8. انهيار أرضي يكشف عن قلادتين ذهبيتين في إسبانيا

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كشف انهيار أرضي في شمال إسبانيا عن قلادتين ذهبيتين مزخرفتين، تم دفنهما منذ حوالي 2500 عام.

واكتشفت القلادة الأولى على شكل حرف C، من قبل عامل المرافق، في حين تم اكتشاف القلادة الثانية بواسطة كاشف المعادن. واستنادا إلى الأسلوب والتقنية المستخدمة في صنع المجوهرات، خلص علماء الآثار إلى أن القلائد صُنعت حوالي عام 500 قبل الميلاد، خلال العصر الحديدي في أيبيريا.

9. اكتشاف مخبأ للعملات المعدنية في ضريح بوذي قديم

عثر علماء الآثار في باكستان على مجموعة من العملات البرونزية عمرها 2000 عام بين أنقاض ضريح بوذي قديم يعرف باسم "ستوبا". وترتبط العملات المعدنية والضريح بإمبراطورية كوشان، وهي نظام سياسي بوذي حكم المنطقة منذ القرن الثاني قبل الميلاد تقريبا.

10. عملات نحاسية مخبأة في إبريق من الطين في بولندا

تفاجأ أحد كاشفي المعادن الذي كان يبحث عن قطع غيار للجرارات في حقل مزارع في بولندا، عندما عثر على كنز مكون من 1000 عملة نحاسية مدفونة تحت التربة السطحية.

وكشفت عمليات الحفر الإضافية عن "سواك" من الطين المكسور - وهو إبريق مصنوع محليا بمقبض واحد وعنق ضيق - يفيض بالعملات المعدنية المسكوكة في وارسو خلال القرن السابع عشر.

المصدر: لايف ساينس