علماء الآثار يزعمون اكتشاف "خريطة كنز عملاقة"!

أصبحت قطعة من الصخر ذات علامات غامضة، ظلت غير مدروسة إلى حد كبير لمدة 4000 عام، موضع ترحيب الآن باعتبارها "خريطة الكنز" لعلماء الآثار.

ويستخدمها العلماء للبحث عن المواقع القديمة في جميع أنحاء شمال غرب فرنسا.

واعتبر فريق البحث أن ما يسمى ببلاطة "سان بيليك" هي أقدم خريطة في أوروبا في عام 2021، ويعملون منذ ذلك الحين لفهم نقوشها - لمساعدتهم على تأريخ اللوحة وإعادة اكتشاف الآثار المفقودة.

وقال إيفان بايلر، الأستاذ في جامعة ويسترن بريتاني (UBO): "إن استخدام الخريطة لمحاولة العثور على المواقع الأثرية يعد أسلوبا رائعا. نحن لا نعمل أبدا بهذه الطريقة".

Strangely Engraved Rock Is Giant 'Treasure Map', Archaeologists Say https://t.co/JvQm2ZeQIU — ScienceAlert (@ScienceAlert) October 18, 2023

ويتم اكتشاف المواقع القديمة بشكل أكثر شيوعا بواسطة أجهزة الرادار المتطورة أو التصوير الجوي أو عن طريق الصدفة في المدن عندما يتم حفر أساسات المباني الجديدة.

وقال بايلر: "إنها خريطة الكنز". لكن الفريق بدأ للتو عملية البحث عن الكنز.

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وتحدد الخريطة القديمة مساحة تبلغ حوالي 30 × 21 كيلومترا، وقال زميل بايلر، كليمنت نيكولا، من معهد أبحاث CNRS، إنهم سيحتاجون إلى مسح المنطقة بأكملها والإشارة إلى العلامات الموجودة على اللوحة. وإن هذا الأمر قد يستغرق 15 عاما.

وكان نيكولا وبايلر جزءا من الفريق الذي أعاد اكتشاف اللوح في عام 2014، وقد تم اكتشافه لأول مرة في عام 1900 من قبل مؤرخ محلي لم يفهم أهميته.

وانضم إلى الخبراء الفرنسيين زملاء من مؤسسات أخرى في فرنسا وخارجها عندما بدأوا في فك أسرارها.

وفي المطبات والخطوط الخشنة للبلاط، تمكنوا من رؤية أنهار وجبال رودوالك، وهي جزء من منطقة بريتاني على بعد حوالي 500 كيلومتر غرب باريس.

وقام الباحثون بمسح اللوحة ومقارنتها بالخرائط الحالية، ووجدوا تطابقا بنسبة 80% تقريبا.

وقضى علماء الآثار الأسابيع القليلة الماضية في الحفر في الموقع الذي تم فيه اكتشاف اللوح في البداية، والتي قال بايلر إنها كانت واحدة من أكبر مواقع الدفن في العصر البرونزي في بريتاني.

و أضاف بايلر: "نحن نحاول وضع سياق الاكتشاف بشكل أفضل، لإيجاد طريقة لتحديد تاريخ اللوح".

ومن المحتمل أن المنطقة التي تغطيها الخريطة تتوافق مع مملكة قديمة، ربما انهارت بسبب الثورات و حركات التمرد.

المصدر: ساينس ألرت