أقمار صناعية ترصد "حلقة النار" في ثوان من الفضاء

رصدت أقمار صناعية الكسوف الحلقي فوق الأمريكيتين، يوم السبت الماضي، 14 أكتوبر، من الفضاء.

وقد شاهدت الأقمار الصناعية GOES-East وGOES-West، التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) الكسوف الذي حجب خلاله القمر مركز الشمس، ما أدى إلى ظهورها كحلقة نار متوهجة في السماء.

Here is a complete satellite loop of today's eclipse from our GOES-16 satellite! #gawxpic.twitter.com/kXtr7d5ivM — NWS Atlanta (@NWSAtlanta) October 14, 2023

وبدلا من ظهور الكسوف الحلقي كحلقة ذهبية نارية، شاهدت أقمار الأدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي ظلا داكنا يجتاح سطح الأرض. وكان سبب الظل هو مرور القمر أمام الشمس أثناء تحركه على طول مسار الكسوف الحلقي.

وبدأ الكسوف الحلقي يوم السبت فوق ولاية أوريغون في الساعة 16:13 بتوقيت غرينتش، قبل أن ينتقل عبر ولايات نيفادا ويوتا ونيو مكسيكو وتكساس. ومن هناك، مر الكسوف عبر خليج المكسيك إلى المكسيك، ثم غواتيمالا وبليز وهندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وبنما وكولومبيا والبرازيل قبل أن تختفي حلقة النار من سماء المحيط الأطلسي عند غروب الشمس.

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وتم نشر وجهات النظر الفردية المقدمة من GOES-16 إلى منصة "إكس" (تويتر سابقا) بواسطة National Weather Service Atlanta.

وخلال لقطات بواسطة تقنية الفاصل الزمني التي تظهر الكسوف بأكمله، يمكن رؤية ظل القمر وهو يمر قطريا عبر الأرض من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين.

كما رصد GOES-18 الكسوف الحلقي أثناء مروره فوق الأرض، وإن كان من زاوية مختلفة عن GOES-16.

ونشر المعهد التعاوني لأبحاث الغلاف الجوي (CIRA) في جامعة ولاية كولورادو رؤية الأقمار الصناعية ضمن GOES-West لظل الحدث على حسابه على "إكس"، حيث يُظهر ظل القمر يتحرك من غرب الولايات المتحدة إلى أمريكا الجنوبية وحول طرف الأرض.

ويحدث الكسوف عندما يمر القمر بين الأرض والشمس عند محاذاة الثلاثة. وإذا كان القمر قريبا من الأرض، فإن القرص القمري سوف يحجب الشمس تماما في حدث يسمى الكسوف الكلي. ويحدث الكسوف الجزئي للشمس عندما يقترب جزء فقط من القرص القمري من الشمس.

ويحدث الكسوف الحلقي مثل الذي حدث يوم السبت الماضي فوق الأمريكتين، عندما يكون القمر أبعد عن الأرض، وهو ما يحدث لأن مدار القمر حول الأرض بيضاوي وليس دائريا، ما يعني أن هناك أوقات يكون فيها أقرب إلى الكوكب وأوقات أبعد.

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ونظرا لبعده عن الكوكب، يكون القمر أصغر حجما، وبالتالي لا يمكنه تغطية قرص الشمس بالكامل، ويتم إنشاء "حلقة النار" الشهيرة.

وكان هذا الكسوف الحلقي، بالنسبة للعديد من مراقبي السماء، بمثابة استعداد لكسوف الشمس الكلي الذي سيكون مرئيا من الولايات المتحدة في 8 أبريل 2024. وخلال هذا الحدث، وهو أول كسوف كلي للشمس يتم رؤيته في الولايات المتحدة منذ عام 2017 والأخير حتى عام 2044، سيحجب القمر الشمس تماما.

خلال هذا الكسوف الكلي سيمتد مسار الكسوف من المكسيك عبر تكساس وحتى شمال شرق الولايات المتحدة وحتى كندا.

المصدر: لايف ساينس