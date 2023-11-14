شركة "لوبايف" الروسية تطور منظومة آلية للأسلحة المضادة للقناصين

أعلن مؤسس شركة Lobaev Arms الروسية فلاديسلاف لوبايف، أن شركته طورت أول منظومة مضادة للقناصين، متحكم فيها عن بعد، وقد أطلق عليها اسم "روبيج".

أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" الروسية، وقال لوبايف إن "المقصود بالأمر هو ليس بندقية بل يدور الحديث عن سلاح روبوتي مزوّد بمزناد ومغلاق كهربائيين. وقد حصلنا على براءة الاختراع بشأنه، وليس له مثيل في روسيا ولا خارجها، بما في ذلك لدى الأعداء".

ويتضمن المجمع "سلاحا خلبيا" و"هدفا كاذبا" و" مجمع استهداف"، وكل ذلك يتم التحكم فيه عن بعد، وذلك عن طريق تحويل النيران إلى الهدف الكاذب بواسطة السلاح الخُلبي، ثم يتم كشف موقع العدو وتحييده بواسطة مجمع الاستهداف.

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يذكر أن لوبايف كان قد أعلن، في وقت سابق، أن شركته بصدد تطوير قناصة مواتية لعيار حلف الناتو 308 win مع الأخذ بالاعتبار احتياجات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقد أفاد لوبايف قبل ذلك، بأن أصحاب الطلب الأجانب يولون اهتماما كبيرا بالقناصات الروسية البعيدة المدى من تصنيع شركة Lobaev Arms ، ومن بينها بندقيات القنص "سومراك"، سيفاستوبول"، "أوبوستوشيتيل".

أما القوات الروسية فتستخدم بنجاح في منطقة العملية العسكرية الخاصة قناصة "أوبوستوشيتيل" المواتية لعيار الناتو 12.7×99 ملم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا