علماء روس يبتكرون قبعة "ذكية" لعلاج أمراض الدماغ

ابتكر علماء جامعة ساراتوف الوطنية للبحوث غطاء للرأس لعلاج أمراض الدماغ، وخاصة مرض الزهايمر.



ويتكون هذا الجهاز المبتكر من غطاء للرأس (قبعة) مزود بمصابيح LED للعلاج بالضوء ومحلل ذكي يثبت على المعصم لمراقبة النوم. ويساعد هذا الجهاز أثناء النوم على إزالة المواد السامة المتراكمة في دماغ المصابين بالزهايمر. وسيسمح هذا الجهاز للشخص السليم بالتعامل مع عواقب الأرق.

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وتقول أوكسانا سيمياتشكينا جلوشكوفسكايا، رئيسة قسم فسيولوجيا الإنسان والحيوان بالجامعة: "اعتمدنا في ابتكار هذه التكنولوجيا على الدراسات التجريبية في الجامعة. وقد اكتشفنا أن نظام تصريف أنسجة الدماغ ينشط أثناء النوم العميق للفئران. وهذا يزيد من تكون سوائل الدماغ التي تفرز معها المركبات السامة والمستقلبات من خلال الأوعية اللمفاوية ، ولا سيما بيتا أميلويد، فيتسبب تراكمها في تدهور خلايا الدماغ، ما يسبب الإصابة بمرض الزهايمر".

وتضيف، أظهرت نتائج اختبار الجهاز على الحيوانات، أنه يسرع إخراج المواد الضارة من خلايا الدماغ بنسبة 60 بالمئة. وسوف تختبر فعالية الجهاز في تطبيقه على الدماغ البشري. و في حالة نجاح الاختبار فإن هذا الجهاز سوف يطرح في الأسواق للاستخدام المنزلي في السنة الجارية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"