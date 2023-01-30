علماء جامعة طبية روسية يبتكرون مادة نباتية لعلاج "داء الملوك"

أعلن المكتب الإعلامي لجامعة تيومين الطبية أن خبراء الجامعة ابتكروا مادة نباتية تعتمد على التروكسيروتين لتطبيع مستوى حمض اليوريك لعلاج مرض النقرس.





وجاء في بيان المكتب: "سوف تستخدم هذه المادة التي أساسها التروكسيروتين troxerutin في إنتاج أدوية لعلاج فرط حمض اليوريك في الدم ومرض النقرس. ومادة troxerutin تحسن تدفق الدم في الشعيرات والأوعية الدموية الدقيقة وتنشط عملية التمثيل الغذائي في جدران الأوعية الدموية".

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ووفقا لدانييل بويارنتسيف، مدير مختبر الكروماتوغرافيا والتحليل الأولي بالجامعة، الاسم العملي للمادة هو تروكسيروتين المعدل، وتعتمد على الفلافونويدات وتعمل على تطبيع مستوى حمض اليوريك، ولها أيضا تأثير مضاد للالتهابات.

ويقول "سيسمح استخدامها بالتخلي عن تناول أدوية لاستيرويدية مضادة للالتهابات كتلك التي يصفها الأطباء بالإضافة إلى الأدوية المستخدمة في علاج فرط حمض يوريك الدم والنقرس".

وبالإضافة إلى ذلك، للأدوية المستخدمة حاليا آثار جانبية خطيرة بما فيها التأثير السلبي على القلب والأوعية الدموية. لذلك من المنتظر ألا يكون للتروكسيروتين المعدل مثل هذه الآثار الجانبية. وهذا ما ستكشفه نتائج الاختبارات ما قبل السريرية، التي ستجرى بعد الحصول على براءة الاختراع.

المصدر: تاس