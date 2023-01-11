اكتشاف هام حول أحد أكثر الأمراض التي تصيب الإنسان فتكا!

ترك الجدري علامة لا لبس فيها في تاريخ البشرية، حيث قتل ما لا يقل عن 300 مليون شخص في القرن العشرين وحده. وعلى الرغم من سمعته السيئة، لا تزال أصول الفيروس بعيدة المنال.

الآن، دفع فريق من العلماء في إيطاليا أفضل تقديراتنا لكيفية ظهور الجدري إلى ما يقرب من 2000 عام أخرى، للتحقق من المصادر التاريخية التي أشارت إلى أن المرض أصاب المجتمعات البشرية منذ العصور القديمة، عندما حكم الفراعنة.

ومكّن التقدم في تقنيات التسلسل الجيني الباحثين من إجراء تحليلات مفصلة بشكل متزايد حول أجزاء من الحمض النووي الفيروسي القديم في السنوات الأخيرة، ما جعلها أقرب إلى معرفة مكان وزمان ظهور الجدري.

وبفضل اكتشاف محظوظ في ليتوانيا في عام 2016، تتبع العلماء مرض الجدري منذ القرن الخامس عشر باستخدام الحمض النووي الفيروسي المأخوذ من بقايا طفل صغير. وفي عام 2020، دفع الحمض النووي الفيروسي المأخوذ من الهياكل العظمية لعصر الفايكنغ الدليل الجيني لظهور الجدري الأخير إلى سنوات قليلة أخرى، إلى بعض الوقت قبل عام 1050 م.

ومع ذلك، فقد اقترحت السجلات التاريخية شيئا مثل الجدري الذي ابتليت به المجتمعات القديمة حتى قبل ذلك. فقد تم العثور على أوصاف لأعراض تشبه تلك الملازمة للمرض في نصوص القرن الرابع من الصين، كما تشير المومياوات المصرية ذات الندبات البثرية إلى أن الجدري بات ينتشر منذ حوالي 3000 إلى 4000 عام.

لكن كان من الصعب العثور على دليل جيني نهائي - يشبه البصمة الجزيئية للفيروس - لدعم هذه النظرية.

ولا يزال بإمكان العلماء استنتاج الكثير عن ماضي الفيروس وتاريخه التطوري عندما تكون لديهم عينات كافية للمقارنة. ويمكنهم رؤية كيف تغير الفيروس بمرور الوقت ومعرفة مدى سرعة أو بطء الفيروس في التقاط الطفرات الجينية. من هناك، يمكن للعلماء إعادة "الساعة الجزيئية" إلى الوراء لتقدير الوقت المحتمل لوجود نسخ عن أسلاف الفيروس.

وفي حالة الإصابة بالجدري، يكون سبب المرض هو فيروس الجدري أو VARV. في هذه الدراسة الجديدة، قاد عالم المعلومات الحيوية دييغو فورني من المعهد العلمي للبحوث والاستشفاء والرعاية الصحية (IRCCS) في إيطاليا فريقا لإلقاء نظرة أخرى على التسلسل الجيني لـ 54 عينة من VARV، تم استرجاعها من الأعمال المنشورة سابقا أو من قاعدة بيانات بحثية.

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وشمل ذلك أربعة جينومات VARV قديمة من عصر الفايكنغ واثنين من جينومات VARV التاريخية من القرنين السابع عشر والثامن عشر، إلى جانب 48 تسلسلا حديثا لـ VARV قبل القضاء على الجدري في عام 1980.

وباستخدام هذه المجموعة من التسلسلات الفيروسية، أعاد الباحثون بناء التاريخ التطوري لفيروس الجدري، موضحين كيف تشعب من سلف واحد مشترك إلى سلالات مختلفة إما انتشرت في جميع أنحاء العالم، أو تلاشت.

وفي نماذجهم، قاموا بتعديل الطريقة التي تظهر أن معدل التطور الفيروسي يتباطأ عند النظر إلى فترات زمنية أطول ويتسارع خلال فترات زمنية أقصر. ووجدوا أن أحدث سلف مشترك لجميع جينومات VARV يعود إلى حوالي 3800 عام أو قبل ذلك.

وبمقارنة تسلسلات VARV مع اثنين من فيروسات الأورثوبوكس ذات الصلة - taterapox وجدري الجمال - أظهر التحليل أيضا أن سلف فيروس الجدري انفصل عن أقاربه منذ حوالي 7700 عام.

ويقول الباحثون إن هذا لا يزال يترك نافذة واسعة جدا للوقت الذي قد يكون فيه الجدري قد امتد إلى البشر، في مكان ما بين 8000 و4000 عام تقريبا. ومع ذلك، فإنه يضيف إلى الأدلة التي تشير إلى أن الجدري كان معنا منذ آلاف السنين أطول مما اقترحته التحليلات السابقة لعينات الحمض النووي الفيروسي.

ويقول فورني: "قد يكون فيروس Variola أقدم بكثير مما كنا نعتقد. هذا مهم لأنه يؤكد الفرضية التاريخية بأن الجدري كان موجودا في المجتمعات القديمة".

وفي حين أن التقديرات الجديدة هذه تضع الجدري في الإطار الزمني المناسب لمطابقة الروايات التاريخية للفراعنة المصريين الذين يعانون من ندوب الجدري، لا يزال هناك بعض الشكوك حول ما إذا كان المرض منتشرا في ذلك الوقت، حيث تحتوي الوثائق المكتوبة المعاصرة على إشارات قليلة لأعراض تشبه أعراض الجدري.

نُشرت الدراسة في مجلة Microbial Genomics.

المصدر: ساينس ألرت