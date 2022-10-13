الدفاع الروسية تسلم الجيش دفعة جديدة من المدافع الفائقة القوة

قدمت وزارة الدفاع الروسية للجيش الروسي دفعة جديدة من مدافع "مالكا" الذاتية الحركة عيار 203 ملم، بصفتها أقوى المدافع في العالم. أفاد بذلك ناطق باسم شركة "أورال فاغون زافود" الروسية على قناة "تلغرام" التابعة لها.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن مدفع "مالكا" الذاتي الحركة تم تصميمه في الثمانينيات على أساس مدفع "بيون" (2 إس 7). وبعد تطويره حصل على نظام جديد لقيادة النيران ووسائل الاتصال الأوتوماتيكية ومحرك ينتج قوة أكبر. ويخصص المدفع لإصابة المنشآت الهامة في مؤخرة العدو وتدمير وسائل الهجوم النووي في العمق التكتيكي.

وبلغ المدى الأقصى لعمل المدفع 47500 متر، وسرعة الرمي 3 طلقات في الدقيقة، وتم تزويده بالذخائر الشديدة الانفجار وذخائر الشظايا والقذائف الخارقة الخرسانة والقذائف العنقودية. وصممت خصيصا له 3 أنواع من الشحنات النووية.

يذكر أن مدافع "مالكا" الذاتية الحركة تستخدم بفاعلية فائقة في العملية العسكرية الخاصة للجيش الروسي في أوكرانيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا