وسائل إعلام: الولايات المتحدة متأخرة بتنفيذ مشروع غواصاتها المسيرة الكبيرة

ذكر موقع Naval New المتخصص بالشؤون العسكرية أن الولايات المتحدة متأخرة في تنفيذ مشروع غواصاتها المسيرة الكبيرة التي تطور لصالح الجيش.

وأشار الموقع نقلا عن تقرير صادر عن مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية إلى "أن برنامج تطوير وتصنيع غواصات Orca المسيرة الكبيرة لصالح البحرية الأمريكية متأخر بثلاث سنوات على الأقل حاليا عن الجدول الزمني الذي كان موضوعا له سابقا، كما أن ميزانية هذا المشروع زادت بنسبة 64% عن تلك التي كانت موضوعة سابقا".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركة Boeing كانت قد فازت عام 2019 بعقد لتصنيع واختبار وتزويد البحرية الأمريكية بأربع غواصات مسيرة كبيرة من نوع Orca، وبعدها تم توقيع عقد لتطوير غواصة خامسة، وكان من المفترض أن تسلّم أول غواصة من هذا النوع لسلاح البحرية الأمريكي في ديسمبر 2020، وأن يتم تسليم الغواصات الباقية بحلول نهاية 2022، ولكن الغواصة الأولى من هذا النوع أنزلت إلى المياه أول مرة في أبريل العام الجاري، أما الغواصات الأربع الأخرى فمن المفترض أن تدخل الخدمة لصالح الجيش الأمريكي ما بين فبراير ويونيو 2024.

وكانت وسائل إعلام قد أشارت إلى أن غواصة "Orca" ستعمل بالديزل والكهرباء، وسيصل وزنها إلى 50 طنا، وستتمتع بنطاق إبحار يصل إلى 6500 ميل بحري، كما أن معداتها الأساسية صممت بطريقة معيارية خاصة تساعد على تحديثها باستمرار ودون عوائق، وأن الولايات المتحدة من المفترض أن تبدأ باختبارها صيف العام الجاري.

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أما معهد الأبحاث البحرية الحربي الأمريكي فذكر أيضا "أن غواصة Orca ستكون قادرة على تدمير الألغام البحرية، وتدمير الغواصات والسفن المعادية، كما ستجهز بمعدات خاصة للحرب الإلكترونية، فضلا عن أنها ستكون قادرة على اكتشاف الغواصات ونقل البيانات التي تتعلق بها إلى الطائرات والسفن الحربية، وستسلح بطوربيدات من نوع Mk46 و Mk48.

المصدر: سلاح روسيا