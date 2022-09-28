الهند تزود جيشها بدفعة جديدة من صواريخ BrahMos

وقعت إدارة المشتريات بوزارة الدفاع الهندية عقدا مع إدارة مشروع BrahMos Aerospace الروسي- الهندي للحصول على دفعة من الصواريخ المجنحة المضادة للاهداف البحرية.

ونقلت صحيفة Times of India عن مصادر في وزارة الدفاع الهندية قولها "إن صواريخ BrahMos الجديدة التي سيحصل عليها سلاح البحرية الهندي ستكون قادرة على إصابة أهدافها على بعد 290 كلم، وستزيد من القدرات القتالية للبحرية الهندية، وسيؤدي إطلاق هذه الصواريخ إلى زيادة إنتاج الهند من الأسلحة والذخائر المهمة للصناعة العسكرية الوطنية".

طورت صواريخ BrahMos في إطار المشروع الروسي-الهندي المشترك BrahMos Aerospace، وجعلت كنسخة معدلة عن صواريخ "أونيكس" البحرية الروسية، وجرى اختبار أول نسخة من هذه الصواريخ عام 2001، كما أطلق منها إصدارات مختلفة تصل سرعة بعضها إلى 3430 كلم/سا، وتستخدم هذه الصواريخ حاليا في القوات الجوية والبرية والبحرية في الهند.

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وعام 2021 بدأ سلاح الجو الهندي باختبار نسخة معدلة من هذه الصواريخ يمكن استعمالها مع مقاتلات سوخوي الحربية، ولها القدرة على إصابة أهداف على بعد 300 كلم.

المصدر: سلاح روسيا