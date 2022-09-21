بندقية روسية تُحطّم رقما قياسيا عالميا في مدى الرماية

تم تسجيل رقم قياسي جديد في مجال مدى إصابة الأهداف من الأسلحة الخفيفة وذلك بعد أن أصابت بندقية القنص الروسية ORSIS-CT20 هدفا تدريبيا على مسافة 5117 مترا.

وتم إطلاق النار برصاصة عيار 375 CheyTac.

وقالت وكالة "تاس" إن أبعاد الهدف كانت 3×3 أمتار، فقط.

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وشارك في تحطيم الرقم القياسي 3 أشخاص، وهم الرامي دميتري اينوزيمتسيف، الموجّه ألكسندر غافريلوف، و عنصر من أجهزة الأمن.

وأشارت الوكالة إلى أن المسافة بين إصابتيْن أفقيتيْن تعادل 1.6 متر، ما يناسب دقيقة زاوية واحدة. أما المسافة بين الإصابتيْن العموديتيْن فبلغت 1.2 متر، وذلك مع شرط ألا تزيد سرعة الريح عن 5 أمتار في الثانية.

ويشار إلى أن صناع الأسلحة الروس بقيادة مصمم الأسلحة فلاديسلاف لوبايف أنتجوا عام 2017 بندقية СВЛК-14С (سومرك) التي أصابت الهدف على مسافة 4178 مترا. وتم اختبار البندقية في ميدان الرماية في مقاطعة كالوغا الروسية.

وبلغ الرقم القياسي العالمي السابق 4157 مترا وحطمته بندقية М-300 أمريكية الصنع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا