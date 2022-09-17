القوات الخاصة الروسية تتسلم أحدث بندقية قنص من تصنيع "كلاشينكوف"

تسلم أفراد القوات الخاصة الروسية الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة بنادق القنص "تشوكافين" وذلك لاختبارها في ظروف القتال الحقيقي.

وقد تم تصميم هذا السلاح الدقيق ليستخدم طلقة عيار 7.62 ملم.

وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن البندقية أظهرت في أوكرانيا أفضل مواصفاتها التقنية والتكتيكية وتلقت أصداء إيجابية من قبل مستخدميها.

وقد كشف عنها لأول مرة عام 2017. وأطلق عليها آنذاك "إس في تشي". ويمكن إطلاق النيران منها باستخدام نوعيْن من الطلقات: أولهما الروسي عيار 7.62 ملم (54 ملم R) وثانيهما عيار 7.62 ملم ( 51 ملم) التابع لحلف الناتو. وتزن البندقية 4.6 كيلوغرام.

وتبسّط البندقية الجديدة تركيب كل الأنواع من أجهزة التصويب، فضلا عن أجهزة الرؤية الليلية.

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قد خُضعت البندقية عام 2021 لاختبارات حكومية وأفادت وسائل الإعلام في أغسطس الماضي بان بندقية القنص "تشوكافين" قد وصلت إلى وحدات الجيش الروسي. ويفترض أن تحل بندقية "تشوكافين" محل بندقية القنص "دراغونوف" التي تم تصميمها في ستينيات القرن الماضي

بينما ترمي البندقية الجديدة إلى مسافة 900 متر ، وسعة مخزنها 10 طلقات، وهناك مخزن تتسع لـ15 و20 طلقة.

وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2018 بتجربة بندقية "تشوكين" فأصاب الهدف مرتين.

يذكر أن المشاركين الروس في العملية العسكرية الخاصة كانوا قد تسلموا في وقت سابق نماذج من بندقيات القنص من تصنيع شركة "لوبايف" من طراز "ستالينغراد"، "المادة المضادة" و"سومرق".

المصدر: روسيسكايا غازيتا