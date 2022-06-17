صحيفة أمريكية تتحدث عن إمكانات مقاتلتي "ميغ – 31" و"ميغ – 41"

قالت بوابة 19FortyFive الإلكترونية الأمريكية إن طائرة الاعتراض السوفيتية أصبحت إحدى الطائرات الحربية الأولى في العالم للجيل الرابع.

إنها ليست طائرة شبحية، لكنها تحلق بسرعة 3 ماخ (نحو 4000 كلم/ساعة) وتحمل السلاح فرط الصوتي. أما مقاتلة "ميغ – 41" التي ستحل محلها في المستقبل فستتحول إلى طائرة مرعبة حقا.

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وقامت "ميغ – 31" بأول رحلة جوية لها عام 1975 لتحل محل طائرة الدفاع الجوي "ميغ – 25"، وكانت لديها مواصفات ثورية رائعة، بما في ذلك امتلاك رادار مزود بهوائي شبكي وإمكانية تبادل المعلومات مع طائرات الإنذار الراداري المبكر والتحليق في الستراتوسفير بسرعة تفوق 4 أضعاف سرعة الصوت ومدى العمل البعيد لصواريخها "إر -37".

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وقام الجيش الروسي بتطوير تلك الطائرة وأطلق مقاتلة "ميغ – 31 إم بي" حيث تم تحديث كل المواصفات، بما فيها مواصفات الرادار. وحصلت الطائرة على إمكانية استخدام صواريخ "كينجال" فرط الصوتية التي تصيب الأهداف بدقة فائقة على مسافة 2000 كلم.

"ميغ – 31" هي طائرة لم يتم توريدها إلى بلدان أخرى ولها مكانة خاصة في القوات الجو-فضائية الروسية. وتمتلك روسيا في الوقت الراهن 370 طائرة من هذا النوع.

مع ذلك فإن المهندسين الروس يعملون في الوقت الراهن على تصميم طائرة اعتراض جديدة وهي "ميغ – 41" التي تحلق بسرعة 5 ماخ ( نحو 6000 كلم/ساعة) وتقترب إلى حدود الفضاء وتمتلك الذكاء الاصطناعي وتستخدم الأسلحة القائمة على المبادئ الفيزيائية الجديدة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا