عرض النصر في الساحة الحمراء سيكشف عن نسخة فضائية لمقاتلة "ميغ - 31"

تضم قائمة الطائرات الحربية التي ستشارك في عرض النصر في الساحة الحمراء والذي يقام بمناسبة الذكرى الـ77 للانتصار على ألمانيا النازية، 4 مقاتلات من طراز "ميغ – 31".

وقد تكون بينها نسخة "فضائية" مطورة للطائرة الاعتراضية الروسية المعروفة.

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قد نشرت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" العسكرية الروسية مخططا لتحليق الطائرات المذكورة في سماء الساحة الحمراء. وربما يدور الحديث حول طائرة "مي – 31 إي (إيشيم") المخصصة لإيصال أقمار صناعية صغيرة الحجم إلى الأرض.

وقد تم تصميم تلك النسخة الفضائية للطائرة الاعتراضية المعروفة على أساس نسخة "ميغ – 31 دي".

يذكر أن مكتب "ميكويان" للتصاميم الجوية كانت قد بدأت عام 1997 العمل على تصميم منظومة جوية فضائية قادرة على إيصال أجهزة فضائية إلى مدار الأرض بواسطة طائرة الاعتراض المطورة" ميغ – 31".

وكان يفترض أن تطلق الطائرة المضادة للأقمار الصناعية والمحلقة بسرعة 3000 كلم/ساعة صاروخا ثلاثي المراحل من ارتفاع 17 كيلومترا. ويركّب الصاروخ، شأنه شأن صاروخ "كونتاكت 79 إم 6" المضاد للأقمار الصناعية بين محركي الطائرة.

وقد تم تصميم كلا الصاروخين في مكتب "فيمبيل" الروسي للتصاميم. وأطلقت على المنظومة الجوية الفضائية تسمية "إيشيم". وتسمح المنظومة بإيصال الأجهزة الفضائية بوزن 160 كلغ إلى المدار الذي يقدر ارتفاعه بـ 600 كلم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا