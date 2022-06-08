جيش "دونباس" يتسلم بندقية مضادة للقناصين

ستستخدم بندقيات "DXL-3 ، الجزاء" المضادة للقناصين قريبا في منطقة "دونباس" حيث يُجري جيش جمهورية دونيستسك الشعبية والجيش الروسي العملية العسكرية الخاصة ضد النازيين الأوكرانيين.

أعلن ذلك صانع الأسلحة الخفيفة الروسي المعروف، وصاحب شركة "لوبايف" المتخصصة في تصنيع بندقيات القنص، فلاديمير لوبايف على قناة تليغرام التابعة له.

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وقال إن بندقية القنص الجديدة، شأنها شأن بندقياته الأخرى، تم تصنيعها بفضل التبرعات الشعبية.

يذكر أن بندقية "الجزاء" عيار 338 LM الذي يبلغ مدى عملها الفعال 1800 متر تخصص للصراع المسلح المضاد للقناصين.

وتتميز البندقية بكثافة عالية للرماية والارتداد الخفيف. وبلغت سرعة رصاصتها المنطلقة من الماسورة 900 متر في الثانية، وزنها 7910 غرامات، طولها 1331 ملم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا