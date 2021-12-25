روسيا تختبر أسلحة سفينة عسكرية جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن سفينة صاروخية جديدة مطورة لصالح جيش البلاد خضعت مؤخرا لمرحلة جديدة من الاختبارات.

وقال بيان صادر عن الخدمة "خضعت مؤخرا سفينة تسيكلون الصاروخية التي طورت لصالح أسطول البحر الأسود لمرحلة جديدة من الاختبارات تم خلالها تفقد آلية عمل منظومات التسليح فيها".

وأضاف البيان "خلال الاختبارات جرى إطلاق النار من المنظومات المدفعية الموجودة في السفينة، وأطلقت المدافع نيرانها في زوايا مختلفة محاكية عمليات التعامل مع الأهداف البحرية والبرية والجوية، كما قام طاقم السفينة بتجارب التحكم بمنظومات التوجيه لاختبار قدرات السفينة على الحركة وإطلاق النيران في وضعيات حركة متنوعة".

وطورت روسيا هذه السفينة في مصنع "زاليف" بمدينة كيرتش في إطار المشروع الحكومي 22800، وصممتها لتعمل كسفينة صاروخية متعددة الأغراض.

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ويبلغ طول هذه السفينة 60 مترا، وعرضها 10 أمتار، ويمكنها الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع مسافة 2500 ميل في كل مهمة، كما سلّحت بمدافع AK-176MA من عيار 76.2 ملم، ومنظومتي AK-630M المضادتين للأهداف الجوية، ومنظومات لإطلاق صواريخ Kalibr-NK الروسية.

المصدر: سلاح روسيا