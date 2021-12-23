اليابان تنزل إلى المياه أول ناقلة وقود بحرية تعمل بالكهرباء

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شركة KOA Industry Co اليابانية أنزلت إلى المياه أول سفينة لنقل الوقود تعمل بالطاقة الكهربائية.

وأشار بيان صادر عن الشركة إلى أن السفينة أنزلت إلى المياه خلال احتفالية خاصة اجريت في محافظة كاغاوا بجزيرة شيكوكو.

ويبلغ طول سفينة Asahi الجديدة 62 مترا، وارتفاعها الإجمالي 10.3م، وتبلغ الحمولة المسجلة لهذه الناقلة 499 طنا، وجحم مستوعبات نقل الوقود فيها 1.28 ألف متر مربع.

Японская e5 Lab Inc (Asahi Tanker Co, Exeno Yamamizu Corp, Mitsui OSK Lines Ltd и Mitsubishi Corp) начала строительство первого в мире полностью электрического танкера прибрежного класса, который будет работать на батареях большой емкости. pic.twitter.com/JTJhCBfXhk — Гурьянов Сергей (@Segozavr) August 6, 2019

وزودت هذه السفينة ببطاريات ليثيوم أيون باستطاعة 3480 كيلوواطا، ويمكن شحن هذه البطاريات بالكامل خلال 10 ساعات اعتمادا على الطاقة الكهربائية المولدة من ألواح الطاقة الشمسية أو عنفات الرياح.

كما حصلت هذه السفينة على تقنيات تمكنها من إمداد السفن الأخرى بالطاقة الكهربائية في حالات الطوارئ.

ومن المفترض أن يبدأ استخدام هذه السفينة اعتبارا من مارس العام القادم، لتستعمل لتزويد السفن العابرة في خليج طوكيو بالوقود.

المصدر: فيستي