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انطلاق الإنتاج الصناعي لأقوى مروحية في العالم

العلوم والتكنولوجيا

انطلاق الإنتاج الصناعي لأقوى مروحية في العالم
Sputnik Anton Denisov
صورة أرشيفية
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تشهد مدينة روستوف على الدون الروسية نهاية العام الجاري انطلاق الإنتاج الصناعي لأقوى مروحية في العالم وهي مروحية "مي – 26 تي 2 في" .

وذلك بعد صياغة كل الوثائق والمستندات اللازمة لإنتاجها على دفعات.

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وتخضع المروحية في الوقت الراهن لآخر الاختبارات الحكومية، ويكفي لها أن تحقق عددا قليلا من الرحلات الجوية لتنجح اختباراتها. أعلن ذلك مدير عام شركة  "مروحية روسيا" أندريه بوغينسكي الذي قال إن مروحية "مي – 26 تي 2 في" ستكون جاهزة لإنتاجها على دفعات نهاية العام الجاري.

وأشار، بوغينسكي إلى أن جزءا من المروحيات قد تم تسليمها للقوات المسلحة الروسية. وأعاد إلى الأذهان أن مروحية النقل "مي – 26 تي 2 في" حققت أول رحلة جوية لها في أغسطس عام 2018. وبناء على طلب وارد من وزارة الدفاع تم تزويد المروحية بقمرة القيادة الرقمية التي تسمح بالتحليق الأوتوماتيكي في كافة ظروف الطقس ليلا ونهارا.

وعلاوة على ذلك فإن المروحية حصلت على منظومة "فيتيبسك" لمقاومة الصواريخ المضادة للجو والتي ليس بمقدورها اكتشاف الرؤوس ذاتية التوجيه للصواريخ فحسب بل وتدميرها بواسطة الليزر. أما أفراد طاقم المروحية فحصلوا على مقاعد تمتص موجات حركية وتخفف بذلك من الصدمة الناجمة عن الهبوط الاضطراري.

يذكر أن "مي – 26 تي 2 في" منحت لقب أقوى مروحية في العالم لقدرتها على نقل 20 طنا من الحمولة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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