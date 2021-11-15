روسيا تختبر إحدى أشهر سفنها الحربية بعد تحديثها

ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن سفينة "المارشال شابوشنيكوف" بدأت مرحلة جديدة من الاختبارات بعد خضوعها لعمليات تحديث وتطوير معداتها.

وقال بيان صادر عن الخدمة "أجرى الفنيون والخبراء عمليات اختبار للمعدات التي ركبت على سفينة المارشال شابوشنيكوف بعد تحديثها.. السفينة توجهت في 11 نوفمبر الجاري نحو ميدان بحري عسكري روسي لإجراء التجارب".

وأضاف البيان "أثناء الاختبارات تدرب الخبراء وطاقم السفينة على التصدي لهجوم جوي معاد، وتمكنوا في الوقت المناسب من اكتشاف الأهداف المعادية وتجهيز منظومات التسليح للتعامل معها.. تم استخدام مقاتلة روسية من طراز Su-30SM لتعمل كهدف جوي معاد، كما أجرى الطاقم تدريبات لعمليات إقلاع وهبوط مروحيات Ka-27M على متن السفينة".

ويبلغ طول السفينة المذكورة 162.5 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 7570 طنا، ويمكنها حمل طاقم من 220 شخصا والإبحار بسرعة 32 عقدة بحرية، كما سلحت بمدفعي AK-100 من عيار 100 ملم، ومدفعين آخرين من عيار 45 ملم، و4 منظومات مضادة للأهداف الجوية من نوع AK-630، ومنظومتين صاروخيتين مضادتين للسفن والأهداف البحرية من نوع Rastrub- B، وطوربيدات مضادة للغواصات، كما حصلت على منصتين لحمل مروحيات Ka-27PL..

المصدر: سلاح روسيا