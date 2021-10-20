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روسيا تطور سفن تدريب عسكرية جديدة حاملة للمروحيات

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تطور سفن تدريب عسكرية جديدة حاملة للمروحيات
Sputnik vitaly ankov
صورة أرشيفية
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أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن العمل جار من قبل الخبراء في البلاد على تطوير سفن عسكرية جديدة مخصصة لتدريب طياري سلاح البحرية.

وقال بيان صادر عن الخدمة "أخرجت مؤخرا من أحد أحواض بناء السفن في نيجني نوفغورود الروسية سفينة جديدة مخصصة لتدريب طياري المروحيات في سلاح البحرية، السفينة تطور في إطار المشروع الحكومي 14400 التابع لوزارة الدفاع في البلاد".

روسيا تطور سفن تدريب عسكرية جديدة حاملة للمروحيات
youtube/24 NEWS plus

وأضاف البيان "بدأ العمل على تطوير السفينة المذكورة في يونيو 2018 في أحد أحواض بناء السفن التابعة لشركة (SSK) الروسية، وبطلب من مركز كريلوف العلمي الحكومي الروسي، السفينة مصصمة لتكون قادرة على حمل المروحيات، ولتعمل في بحر آزوف في خدمة أسطول البحر الأسود الروسي".

روسيا تطور سفن تدريب عسكرية جديدة حاملة للمروحيات
youtube/24 NEWS plus
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ويبلغ طول السفينة تبعا للمعلومات المتوفرة 67 مترا، وعرضها 12.7م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 850 طنا، كما جهزت بمنصات لحمل مروحيات KA-27، وka-29، وka-30، وka-52 العسكرية الروسية، وأحدث منظومات الاتصال والملاحة.

المصدر: سلاح روسيا

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