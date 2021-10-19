سلاح البحرية الفرنسي يتسلم أول فرقاطة La Fayette محدّثة

أعلن موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية الفرنسي تسلم مؤخرا أول فرقاطة قتالية محدّثة من نوع La Fayette.

وجاء في مقال نشره الموقع حول الموضوع "تسلم سلاح البحرية الفرنسي مؤخرا سفينة Courbet، وهي أول سفينة معدلة ومحدثة من فئة La Fayette يحصل عليها.. وقد خضعت السفينة لعدة اختبارات ناجحة قبل تسليمها للجيش".

تبعا للموقع فإن عملية تحديث وتطوير السفينة المذكورة جرت في حوض بناء السفن Chantiers de l'Atlantique، وبإشراف مؤسسة Naval Group، واستمرت لتسعة أشهر، وبكلفة بلغت 400 مليون يورو.

وخلال عمليات التحديث تم استبدال وتطوير العديد من أقسام السفينة ومعداتها، وحصلت على أجهزة سونار KingKlip Mk2 حديثة متوسطة المدى، كما تم تحديث معدات المراقبة الكهروبصرية الموجودة فيها إضافة إلى أنظمة التسليح، واستبدل نظام الدفاع الجوي القديم فيها Crotale بقاذفات صواريخ Sadral من تطوير MBDA، وجهزت بمنظومات صاروخية قادرة على التعامل مع الزوارق السريعة والطائرات المسيرة.

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ومن جهتها أشارت Naval Group إلى أن التجارب البحرية على السفينة المذكورة بينت أن قدراتها على المناورة ازدادت بعد التعديل والتحديث، بالرغم من ان مقدار إزاحتها للمياه ازداد لأكثر من 80 طنا.

وتجدر الإشارة إلى أن سلاح البحرية الفرنسي كان قد حصل على 5 سفن قتالية من نوع La Fayette ما بين عامي 1996 و2001، ويبلغ طول كل سفينة منها 125 مترا، وعرضها 15.4 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3800 طن، كما يمكنها الإبحار بسرعة 25 عقدة بحرية، وقطع مسافات تصل إلى 9000 ميل بحري، والعمل في مهمات تصل مدتها إلى 50 يوما دون الحاجة للتزود بالوقود والمؤن.

المصدر: سلاح روسيا