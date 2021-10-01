كوريا الجنوبية تنزل إلى المياه غواصة صاروخية متطورة

أعلن موقع armstrade المتخصص بالشؤون العسكرية أن كوريا الجنوبية أنزلت إلى المياه غواصة متطورة صممتها لسلاح البحرية في جيشها.

وجاء في مقال نشره الموقع مؤخرا "شهد حوض بناء السفن التابع لشركة yundai Heavy Industries الكورية الجنوبية عملية إرساء غواصة جديدة من فئة KSS-III، وهي ثالث غواصة من الدفعة الأولى من الغواصات المعدلة اتي تطورها كوريا لصالح جيشها".

وأشار المقال إلى أن العمل على بناء الغواصة المذكورة بدأ عام 2017، واعتبارا من العام الجاري سيتم إخضاعها لسلسلة من الاختبارات، لتسلم لسلاح البحرية الكوري الجنوبي عام 2024، إذ تخطط كوريا للحصول على 9 غواصات جديدة من فئة KSS-III على ثلاث دفعات.

ويبلغ طول كل غواصة من غواصات KSS-III نحو 83.5 م، وعرضها 9.6 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3700 طن، ويمكن لها الحركة بسرعة 20 عقدة بحرية تحت الماء، وقطع مسافات تصل إلى 10000 ميل في كل مهمة، والعمل لمدة 50 يوما دون الحاجة للتزود بالوقود والمؤن، كما تتسلح هذه الغواصات بمنصات لإطلاق الصواريخ المجنحة، ومنصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

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ويفترض أن يحصل الجيش الكوري الجنوبي على غواصات معدلة عن تلك المذكورة، إذ سيصبح حجم الغواصة أكبر وسيزداد مقدار إزاحتها للمياه إلى 4000 طن، وستزود بـ 10 منصات لإطلاق صواريخ LIG Nex1.

المصدر: سلاح روسيا