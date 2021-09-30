أستراليا تحدّث غواصاتها الحربية

ذكر موقع "Jane's" المتخصص بالشؤون العسكرية أن أستراليا تعمل على برنامج لتطوير وتحديث غواصاتها الموجودة في خدمة سلاح البحرية حاليا.

وتبعا للموقع فإن أستراليا وضعت مشروعا متكاملا باسم "LOTE" بقيمة 6 مليارات دولار أسترالي (4.31 مليار دولار) لتحديث غواصاتها العسكرية العاملة بالديزيل والكهرباء من نوع Collins، وفي إطار هذا المشروع تنوي تحديث 6 غواصات من الفئة المذكورة لتستمر في خدمة سلاح البحرية لديها حتى أربعينيات القرن الحالي.

وأشار الموقع إلى أن شركة Saab Kockums السويدية تنوي دراسة مشروع " LOTE" الأسترالي للاستفادة منه في تطوير وتحديث غواصات سلاح البحرية السويدي أيضا.

إقرأ المزيد

وغواصات Collins تنتمي لفئة الغواصات الحربية العاملة بالديزل والكهرباء، ويبلغ طول كل واحدة منها 77 مترا، وعرضها 7.8 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3400 طن.

ويمكن لهذه الغواصات الحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، وقطع مسافة 9000 ميل بحري في كل مهمة، والغوص لأعماق تزيد عن 180 مترا، والعمل لمدة 70 يوما دون الحاجة للتزود بالمؤن والوقود، فضلا عن أنها مسلحة بطوربيدات من عيار 533 ملم وصواريخ Harpoon المضادة للسفن والأهداف البحرية.

المصدر: سلاح روسيا