روسيا تختبر أسلحة جديدة لسفنها الحربية

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية عن نجاح اختبارات منظومات تسليح جديدة طورتها للسفن والقوارب العسكرية.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال، إيغور أفاناسيف، المدير العام لشركة Elektromashina التابعة لـ "روستيخ": "تم بنجاح اختبار وحدة Narval القتالية الجديدة التي طورتها شركتنا للسفن والقوارب الحربية، منتجنا ليس الوحيد من نوعه من بين منظومات تسليح السفن، لكنه يتفوق على منافسيه من حيث التكلفة والفعالية في إطلاق النار والتعامل مع الأهداف، والأهم من ذلك سهولة التحكم بالأسلحة عن بعد".

وأضاف "سيتم تركيب منظومة Narval الجديدة على القوارب الحربية الجديدة التي تطور حاليا لحماية السواحل الروسية.. في البداية خططنا لأن تكون هذه المنظومة مخصصة لسلاح البحرية الروسي فقط، لكن إمكانياتها المميزة اجتذبت أنظار العديد من العملاء الأجانب، وهناك دول أبدت اهتماما ملحوظا للحصول على تراخيص لإنتاجها على أراضيها".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن وحدة Narval القتالية الجديدة تضم رشاش Kord من عيار 12.7 ملم، وكاميرات رؤية ليلية ونهارية، وكاميرات حرارية، وأجهزة تتبع تلقائي للهدف، وأجهزة ليزرية لتحديد موقع الهدف ومداه، فضلا عن رادرات خاصة لتعقب الصواريخ والقذائف الموجهة.

المصدر: سلاح روسيا