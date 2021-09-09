بدء اختبار دبابة "تي - 90 إم" التي تكشف ما وراء الأفق

سيتم عما قريب اختبار أول نموذج لدبابة "تي – 90 إم" الروسية المزودة بمنظومة إلكترونية بصرية جديدة.

صرح بذلك مصدر في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية وقال إن الدبابة ستختبر أثناء إجراء تدريبات عسكرية.

يذكر أن نموذج الدبابة مزود بمنظومة تتضمن جهاز الرصد الحراري وقناة تلفزيونية ومقياس مسافة ليزري وشاشة لإظهار الصور والمعلومات. ويتم تركيب أجهزة المنظومة على صار خاص تحمله الدبابة. وقال المصدر إن المنظومة الإلكترونية البصرية تنتجها حاليا الصناعة الروسية على دفعات، لكنها تستخدم لأول مرة كجزء من أجزاء دبابة "تي – 90 إم".

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وأوضح المصدر أن المنظومة تركب على الدبابة لأن طاقمها يواجه حاجة ماسة برصد تحركات العدو أثناء وقوف الدبابة أو تواجدها في خندق أو مخبأ، ويمكن طي المنظومة إذا اقتضى الأمر بتغيير الموقع أو إطلاق النيران.

وقال ناطق باسم إدارة المدرعات في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي إن المنظومة تسمح برصد العدو واكتشافه والتعرف عليه وقياس المسافة بينه وبين الدبابة. ويبلغ ارتفاع الصاري الذي تركب عليه المنظومة البصرية الإلكترونية 3 أمتار وإنها تكتشف البشر على مسافة 4 كيلومترات ودبابة على مسافة 8 كيلومترات، الأمر الذي يعتبر كافيا لاكتشاف العدو واتخاذ قرار بتدميره. وتنقل المنظومة أوتوماتيكيا معلومات الرصد وقياس المسافة إلى الحاسوب الإلكتروني أو جهاز لاب توب التابع لقائد الدبابة.

يذكر أن دبابة "تي – 90 إم" (بروريف) دخلت حوزة سلاح المدرعات الروسي في ربيع عام 2020. وحصلت الدبابة الجديدة على محرك بعزم 1130 حصانا ومدفع عيار 125 ملم بمقدوره إطلاق قذائف حديثة وصواريخ موجهة تدمر دبابات العدو على مسافة 5 كيلومترات. وتم تزويد دروع الدبابة بطلاء خاص يحميها من الصواريخ.

المصدر: تاس