شبكة الإنترنت تنشر فيديو لتحليق نموذج من مقاتلة "سو-75"

نشرت شبكة الإنترنت فيديو يظهر تحليقا لنموذج متحكم فيه لاسلكيا لمقاتلة "سو – 35" ( كش مات) الروسية المستقبلية الواعدة للجيل الخامس.

وقد أعد المهندسون الروس، حسب الفيديو، نموذجا مفصلا للغاية للمقاتلة بحجم علبة حذاء يحصل على قوة الدفع من مروحة قوية طُبع عنصرها الدوار بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد.

وقد تم تزويد النموذج بكل أجهزة القيادة الواجب توفرها في الطائرة الحقيقية. وبوسع النموذج الإقلاع والهبوط على مطارات غير مجهزة وتنفيذ بعض الألعاب البهلوانية.

يذكر أن أول نموذج غير مصغر لمقاتلة "سو- 75" (Checkmate) الروسية للجيل الخامس تم الكشف عنه الصيف الماضي في "منتدى الجبش - 2021" العسكري التقني الدولي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا