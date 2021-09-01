سلاح البحرية الروسي يختبر غواصات مسيّرة صغيرة الحجم

خضعت للاختبارات الغواصات المسيرة الروسية التي تم تصميمها للبحث عن غواصات العدو ومرافقيها.

وقال ناطق باسم مكتب "روبين" الروسي للتصاميم في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية:" خلافا للغواصات المأهولة التي تضطر إلى استخدام سبل سرية مستورة للبحث عن غواصات العدو فإن الغواصات المسيرة غير المأهولة صغيرة الحجم يمكن أن تستعين لهذا الغرض بطرق غير مستورة مثل البحث عن الغواصات بواسطة رادارات مائية نشيطة يمكن أن تمكن العدو من كشفها تحت الماء. لكن تدمير الدرونات البحرية تحت الماء هو أمر معقد وعديم المنفعة من الناحية الاقتصادية.

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وأضاف الناطق أن التجسس على غواصات العدو تحت الماء هي مهمة تنفذها الدرونات البحرية تحت الماء بفاعلية قصوى.

ومضى الناطق قائلا إن سلاح البحرية يختبر كذلك غواصات مسيّرة كبيرة الحجم تبلغ إزاحتها عشرات الأطنان والتي تزود بأنظمة الأسلحة المعقدة والمحركات القوية.

يذكر أن "روبين" هو أحد مكاتب التصاميم الروسية الرائدة المتخصصة في تصميم وتصنيع الغواصات والأجهزة البحرية تحت الماء المختلفة.

وقد قام مكتب "روبين" للتصاميم البحرية بتصميم غواصة "فارشافيانكا" الكهربائية الشبحية التي أطلق عليها حلف الناتو "الثقب الأسود" لقدرتها الفائقة على التخفي وكذلك الغواصات النووية الاستراتيجية من مشروع "بوريه" التي تشكل نواة القدرة النووية الصاروخية البحرية الروسية ودرون "فيتياز" تحت الماء غير المأهول الذي سبق له أن وصل قاع خندق "ماريانا".

المصدر: روسيسكايا غازيتا