سيناريوهات استعداد مصر لـ "الصدمة المائية"

أكد وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أن مصر تستعد منذ أكثر من 5 سنوات للتعامل مع "صدمة مائية" يمكن أن تحدث حال حدوث الملء الثاني لسد النهضة.

وأكد الوزير أن "هذه الصدمة تماثل صدمات مثل التغيرات المناخية، أو السيول أو الفيضان المرتفع"، وفي الصدمات تبرز قدرة البنية التحتية على مواجهتها، للتخفيف من حدتها.

الوزير كان قد أعلن سابقا أن احتياجات مصر من المياه تبلغ 114 مليار متر مكعب، والمتاح 60 مليار متر مكعب، وأنه توجد ثلاثة سيناريوهات من المتوقع حدوثها في حال الملء الثاني للسد الإثيوبي.

وكشف عبد العاطي أن مصر تستعد للتعامل مع الأضرار الناجمة حال حدوث هذه "الصدمة المائية"، عبر مشروعات مختلفة لإدارة المياه وتعظيم كفاءة استخدامها.

إذن ما هي مخاطر الملء الثاني المحتملة لسد النهضة؟

وما هو مدى احتياج إثيوبيا للملء الثاني؟

وكيف سيؤثر الملء الثاني على المساحة الزراعية في مصر وعلى الكهرباء الناتجة عن السد العالي؟

كانت هذه بعض من أسئلة نقاش اليوم خلال حلقة برنامج #واتس_نيو للإعلامي #أشرف_شهاب، وكان ضيف اللقاء الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة.

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