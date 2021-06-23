فيديو لإسقاط درون أمريكي بصاروخ روسي الصنع

قام الجيش التابع لحركة "أنصار الله" ( الحوثيون) بتدمير درون Scan Eagle أمريكي الصنع تم استخدامه لتنفيذ مهام الاستطلاع فوق محافظة مأرب اليمنية.

وافترض بعض المصادر أن اعتراض الدرون تحقق بواسطة صواريخ "إر -27" الجوية التي تم تكييفها على إطلاقها من المنصات الأرضية والتي ورّدتها روسيا لتُزوّد بها مقاتلات "ميغ – 29" اليمنية قبل اندلاع الحرب الأهلية في اليمن.

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بينما يعتبر الخبير العسكري الروسي أنها استخدمت كوسيلة معروفة بصاروخ الـ"358".

يذكر أن صاروخ "إر – 27" يتميز بسرعة فائقة. وأظهر مقطع فيديو نشرته شبكة الإنترنت أن سرعته تفوق سرعة مقاتلة "إف – 15" أمريكية الصنع. كما أظهر الفيديو جناحا على شكل حرف X يحلق بسرعة بطيئة نسبيا وكذلك تفجير الصاروخ عن بعد الذي تحقق بواسطة مستشعرات مركبة في مقدمة الصاروخ.

يذكر أن صواريخ جو – جو من هذا النوع سبق لها أن أسقطت درونات Wing Loong و CH – 4B صينية الصنع .

فيما يتعلق بـScan Eagle فإنه ينتمي، حسب الخبير العسكري الروسي، إلى صنف درونات الاستطلاع صغيرة الحجم بوزن 18 كيلوغراما، وبوسعه أن يحمل حتى 6 كيلوغرامات من الحمولة المفيدة. وبلغ باع جناحه 3 أمتار، ومداه 100 كيلومتر. وبإمكانه البقاء في الجو لمدة 20 ساعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا