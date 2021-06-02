روسيا بصدد تصدير درونات "أوريون" الضاربة

اهتمت بعض البلدان بشراء درون "أوريون – إي" الضارب الروسي، حسبما صرح رئيس الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف.

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وقال على هامش المؤتمر الصناعي الروسي: "هناك بلدان تريد اقتناء الدرون الروسي الضارب". فيما لم يذكر ما البلاد التي أعربت عن رغبتها في تزويد جيوشها بالدرون الروسي الحديث الذي أطلقت على نسخته القابلة للتصدير تسمية " أوريون – إي" . أما نموذج الدرون الروسي الضارب الذي يستخدم في الجيش الروسي فأطلقت عليه تسمية "إينوخوديتس".

يذكر أن "اوريون -إي" هو درون روسي ضارب يمكن أن يبقى في الجو لفترة طويلة. وتم تصميمه في شركة "كرونشتات" الروسية. وقد تم اختباره في سوريا من قبل خبراء وزارة الدفاع الروسية.

جدير بالذكر أن روسيا تنشئ في الوقت الراهن بمدينة دوبنا في ضواحي موسكو مصنعا سينتج درونات "إينوخوديتس" (أوريون) على دفعات للجيش الروسي وغيره.

جدير بالذكر أن باع جناح الدرون 8 أمتار، ووزنه عند الإقلاع طن واحد. وبمقدوره أن يحمل 200 كيلوغرام إلى مدى 250 كيلوغراما. ويستطيع الدرون البقاء في الجو لمدة 24 ساعة .

وقد صممت شركات الأسلحة الروسية خصيصا لهذا الدرون قنبلتين صغيرتين من طراز "كاب – 20" و"كاب – 50" وقنبلة " أوباب – 50" الحائمة الموجهة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا