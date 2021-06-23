أنظمة دفاعية إسرائيلية ستثبت في مقاتلات "إف-15" الأمريكية

أعلنت شركة "بوينغ " الأمريكية لإنتاج الطائرات أنها اختارت نظام "isns" المصنوع في شركة أنظمة "البيط" (Elbit) الإسرائيلية، لصالح طراز "إيجل" الجديدة لطائرات "إف-15".

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وذكر موقع "واينت" الذي أورد الخبر أن الحديث يدور عن نظام التشويشات على أجهزة "جي بي أس" والتي ستقوم بتعزير قدرات الملاحة والطيران للطيارين، حتى بالقرب من منطقة العدو، والأنظمة قادرة على منع تشويشات الاتصال في القنوات الفضائية.

وستعرض شركة "بوينغ" تثبيت النظام الدفاعي الإسرائيلي أيضا من طراز "ex"، الطراز الجديد والأكثر تطورا في العالم الذي تم بيع 4 منه بالفعل إلى سلاح الجو الأمريكي لأداء مهمات هجومية.

وأوضحت الشركة أن اختيار النظام الإسرائيلي جاء بسبب التكامل السهل نسبيا، إلى جانب القدرات التكنولوجية الأخرى للمقاتلة الحربية، حيث أنه في سلاح الجو الإسرائيلي تعتبر قاذفة بسبب إمكانية حملها كمية كبيرة من الأسلحة، تصل الى 20 طنا لكل طائرة.

وأضافت أن النظام الجديد يتعامل مع الإشارات المتداخلة التي تعمل في ترددات متوازية، وبذلك تتيح للطائرات القتالية العمل بصورة آمنة أكثر في منطقة العدو.

المصدر: i24news.tv