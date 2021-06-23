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شركة روسية تضع مشروعا تقنيا لتحديث غواصة نووية صغيرة

العلوم والتكنولوجيا

شركة روسية تضع مشروعا تقنيا لتحديث غواصة نووية صغيرة
Twitter
صورة أرشيفية
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وضع مكتب "مالاخيت" الروسي للتصاميم البحرية مشروعا تقنيا لتحديث الغواصة النووية المأهولة صغيرة الإزاحة " آ إس – 31 " التي أسفر الحادث الذي وقع فيها عام 2019 عن مقتل 14 بحارا.

جاء ذلك في تقرير سنوي نشرته الشركة.

وجاء في التقرير أن المشروع التقني تم تنفيذه خلال فترة وجيزة من الزمن.

يذكر أن الحريق اندلع  في غواصة " آ إس – 31 " (لوشاريك) في 1 يوليو عام 2019  نتيجة اشتعال  بطارية الليثيوم. ولم يتعرض المفاعل النووي لأضرار جسيمة، ثم نقلت الغواصة  في نوفمبر عام 2019 إلى شركة "زفيوزدوتشكا" للسفن.

فيما لم يكشف مكتب التصاميم عن مواصفات جديدة للغواصة المحدثة، مشيرا إلى أن الغواصة لن تحمل أي سلاح على متنها وبمقدورها الغوص إلى عمق يبلغ 6000 متر.

جدير بالذكر أن البحارة أطلقوا على الغواصة اسم "لوشاريك" (الحصان) لهيكلها المميز.

المصدر: تاس

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