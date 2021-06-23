شركة روسية تكشف عن غواصة مسيرة جديدة في معرض صناعي دولي

ستكشف شركة "ألماس – أنتاي" الروسية لأول مرة عن غواصة مسيرة غير مأهولة من طراز "سارما" في معرض إنوبروم – 2021" الذي سيقام في 5 – 8 يوليو بمدينة يكاترينبورغ الروسية.

أفاد بذلك المكتب الصحفي للشركة وقال إن نموذجا تجريبيا للغواصة سيقدم في المعرض في إطار تحقيق مشروع طرحته المؤسسة الروسية للبحوث المستقبلية الواعدة.

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ويشار إلى أن الغواصة المسيرة صممها مكتب "لازوريت" الروسي للتصاميم البحرية حيث تم تزويدها بأجهزة الملاحة فائقة الدقة وأنظمة الاتصال وكذلك مجموعة كبيرة من الأدوات والتجهيزات اللازمة لتنفيذ المهام تحت الماء.

وبمقدور الغواصة البقاء لمدة طويلة تحت الماء وتحت الجليد وإجراء دراسة أعماق البحر ونقل مختلف الشحنات وصيانة المنشآت تحت الماء وإدارة أجهزة النفط والغاز والبحث عن سفن غرقت فيما مضى.

وأضاف المكتب بأن الغواصة تم تصميمها على أساس وحدات منعزلة يحل بعضها محل الآخر إذا اقتضى الأمر ذلك. وصممت الغواصة باستخدام المواد المركبة وطبقت في تصميمها أحدث التكنولوجيات الخاصة بصناعة الروبوتات والأجهزة المسيرة غير المأهولة.

المصدر: تاس