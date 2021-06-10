سلاح البحرية التايواني يختبر منظومات صاروخية دفاعية محلية الصنع

ذكر موقع "Jane's" المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية التايواني بدأ باختبار منظومات صاروخية دفاعية جديدة محلية الصنع.

وتبعا للموقع فإن "سلاح البحرية التايواني بدأ باختبار منظومات Sea Oryx الصاروخية الدفاعية محلية الصنع"، مشيرا إلى الصور التي ظهرت على "تويتر" لسفينة Kaohsiung التايوانية، والتي نصبت عليها منظومات دفاعية جديدة.

وبتحليل الصورة المذكورة اعتبر الخبراء "أن المنظومة التي ظهرت على القسم الخلفي من السفينة هي لمنظمومة Sea Oryx التايوانية، وخصوصا أن هذه السفينة غالبا ما تستخدم في اختبار الأسلحة والمعدات العسكرية الجديدة المحلية الصنع"، ولاحظ الخبراء في الصورة وجود هوائي راداري نشط ومنصة إطلاق عمودي للصواريخ.

A closer shot of the Kaohsiung testing ship shows Bee Eye AESA radar, TC-2N and Sea Oryx missiles and suspected VLS cells. Nice to see Taiwan domestic programmes are moving forward, albeit slowly. pic.twitter.com/TCVHrOtlza — Taepodong (@stoa1984) June 7, 2021

وتم الكشف عن منظومة Sea Oryx لأول مرة عام 2015 خلال فعاليات معرض " TADTE" الذي عقد في تايوان، وكانت المنظومة حينها عبارة عن نسخة معدلة عن منظومات RIM-116 الأمريكية، وخلال السنوات الماضية خضعت هذه المنظومة لعدة تعديلات، وأدخلت إليها صواريخ دفاعية موجهة معتمدة من قبل سلاح الجو التايواني.

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وتستطيع المنظومة المذكورة التعامل مع الأهداف الجوية والصاروخية التي تبعد عنها مسافة 9 كيلومترات وتحلق على ارتفاعات تصل إلى 3 كلم.

المصدر: سلاح روسيا