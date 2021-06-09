أمريكا تصنع مدمرة صاروخية جديدة لأسطولها البحري

أعلن موقع Naval News أن الولايات المتحدة بدأت بتطوير مدمرة صاروخية من فئة جديدة لصالح سلاح البحرية في جيشها.

وتبعا للموقع فإن مصنع Huntington Ingalls Industries بولاية ميسيسيبي الأمريكية باشر ببناء مدمرة من أسرة Arleigh Burke من الفئة الجديدة المطورة Flight III.

ومن جانبه قال مدير برامج تطوير سفن Arleigh Burke في سلاح البحرية الأمريكي، سيث ميللر: "السفن القتالية المعدلة من فئة Flight III ستوفر لسلاح البحرية الأمريكي قدرات دفاعية ضد الأهداف الجوية والصاروخية المعادية، وستمنحه قدرات متطورة على اكتشاف وتتبع الأهداف على نطاقات بعيدة".

وأضاف "الفرق الأساسي بين هذه السفن وسفن Arleigh Burke من الفئات السابقة هو رادار AN/SPY-6(V)1 القادر على رصد الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة في آن واحد".

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن Flight III الجديدة 155 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 9700 طن، كما يمكن لهذه السفن نقل 300 شخص بسرعة 30 عقدة بحرية، والإبحار لمسافة 4400 ميل في كل مهمة.

وتضم منظومة التسليح الأساسية لهذه السفن صواريخ مضادة للاهداف الجوية، وصواريخ SM، وصواريخ "توماهوك" المجنحة، وصواريخ ASROC المضادة للاهداف البحرية، فضلا عن مدافع من عيار 127 ملم، ورشاشات من عيار 20 و25 ملم، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات من عيار 324 ملم.

المصدر: سلاح روسيا