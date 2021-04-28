الجيش الهندي يتسلّم مدمرة وحاملة طائرات قبل نهاية العام الجاري

نقلت صحفية Hindustan Times عن مصادر في الإدارة العسكرية الهندية أخبارا تفيد بأن الجيش الهندي سيتسلّم مدمرة وحاملة طائرات نهاية العام الجاري.

وتبعا للصحيفة فإن "الجيش الهندي سيتسلم نهاية 2021 أول حاملة طائرات بحرية من إنتاجها الخاص، ومدمرة من الجيل الجديد Vishakhapatnam، وسيتم تشغيل السفينتين عام 2022".

وأشارت الصحيفة إلى أن حاملة الطائرات المذكورة قد بدئ العمل على تطويرها عام 2006 في Cochin Shipyard Limited، وأنزلت إلى المياه عام 2013،وكان من المفترض أن تسلّم للعميل عام 2015 لكن هذه العملية أجلت عدة مرات لأسباب مختلفلة تتعلق بالتمويل وتأمين المعدات، والعام الماضي كانت وسائل إعلام هندية قد أشارت إلى أن السفينة ستبدأ تجاربها البحرية بداية 2021 لكن هذه الاختبارات أجلت لأسباب غير معروفة أيضا.

أما المدمرة من فئة Vishakhapatnam فقد كان العمل على تطويرها قد بدأ عام 2013 في Mazagon Dock Limited، وأنزلت إلى المياه في أبريل 2015، وبدأت سلسلة من الاختبارات عام 2020.

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ويبلغ مقدار إزاحة هذه السفينة للمياه 7500 طن، وطولها 163 مترا، ويمكنها الإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 300 شخص، فضلا عن أنها مسلحة بصواريخ Barak-8 للدفاع الجوي، وصواريخ Bramos المضادة للسفن، و4 منصات AK-630، وقاذفتي قنابل RBU-6000 ومنظومات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا