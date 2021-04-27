"قاتلة الغواصات" الروسية تعود للخدمة بعد تحديثها

أعلنت الخدمة الصحفية لوزراة الدفاع الروسية أن سفينة "المارشال شابوشنيكوف" الصاروخية المضادة للغواصات عادت للخدمة لصالح الجيش بعد أن خضعت لعمليات تحديث لمعداتها وأنظمة تسليحها.

وقال بيان صادر عن الخدمة مؤخرا "أكملت فرقاطة المارشال شابوشنيكوف برنامج الاختبارات بعد خضوعها لعمليات إصلاح وتحديث لمعداتها ومنظومات تسليحها، وعادت إلى الخدمة لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي".

وأضاف البيان "أظهرت الاختبارات أن السفينة بعد التعديل تلبي جميع المعايير التي وضعت لها من حيث السرعة والأداء والقدرة على المناورة، كما أن أنظمتها الأساسية ومعدات الملاحة والتوجيه وأجهزة الاتصالات فيها تعمل بشكل ممتاز. خلال الاختبارات التي خضعت لها في ميادين التدريب العسكرية البحرية أطلقت السفينة صواريخ كاليبر المجنحة على أهداف مفترضة بحرية وبرية وجوية، ونفذت علمليات إطلاق نيران من منظوماتها المدفعية، وهاجمت غواصات للعدو الافتراضي بالطوربيدات والألغام البحرية، كما تعاملت مع أهداف معادية بواسطة صواريخ "كينجال"، ونفذت عدة عمليات تشويش إلكتروني على معدات العدو الافتراضي".

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وأشار البيان إلى أن السفينة خلال عمليات تحديث أنظمتها القتالية حصلت على منظومات صاروخية مضادة للغواصات والطائرات، وسلّحت بمنظومات Kalibr-NK وuran الصاروخية الحديثة، كما ستتمكن مستقبلا من إطلاق صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية، فضلا عن أنها مجهزة بمدفعي AK-100 من عيار 100 ملم، ومدفعين آخرين من عيار 45 ملم، و4 منظومات مضادة للأهداف الجوية من نوع AK-630، ومنظومتين صاروخيتين مضادتين للسفن والأهداف البحرية من نوع Rastrub- B، وطوربيدات مضادة للغواصات، كما حصلت على منصتين لحمل مروحيات Ka-27PL.

المصدر: سلاح روسيا