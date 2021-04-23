روسيا تُنزل إلى المياه كاسحة ألغام بحرية جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن كاسحة ألغام بحرية جديدة من فئة "ألكسندريت" ستنزل إلى المياه قريبا، استعدادا لإخضاعها لعدة مراحل من الاختبارات.

وقال بيان صادر عن مصنع "سريدني-نيفسكي" الروسي لبناء السفن "يوم الأربعاء 28 أبريل الجاري، وخلال احتفالية رسمية سيتم إنزال كاسحة الألغام البحرية الجديدة بيوتور إيلييتشيف إلى المياه".

وأشار البيان إلى أن المصنع كان قد بدأ بتطوير السفينة المذكورة في يوليو 2018 ضمن عقود موقعة مع وزارة الدفاع الروسية، ومن المفترض أن تسلم للجيش صيف 2021.

وتعتبر "بيوتور إيلييتشيف " سادس كاسحة ألغام بحرية تطور في إطار المشروع الحكومي الروسي رقم 12700 ، والثانية من نوعها التي تخصص لصالح قوات أسطول المحيط الهادئ في جيش البلاد.

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وتتميز سفن "ألكسندريت" التي تطورها روسيا في إطار المشروع المذكور بهياكلها المصنوعة من خلائط خاصة من البلاستيك والمعدن، ما يجعلها عصية على الألغام البحرية المغناطيسية.

ويمكن لهذه السفن الإبحار بسرعة 16.5 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مجهزة بغواصات مسيرة صغيرة قادرة على اكتشاف الألغام البحرية المعادية لتدميرها عن بعد.

المصدر: سلاح روسيا