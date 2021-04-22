روسيا جاهزة لتطوير سفن قتالية بمواصفات خاصة لخفر السواحل

أعلنت الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن أن الخبراء في البلاد جاهزون لتطوير سفن قتالية معدلة بمواصفات خاصة لقوات خفر السواحل.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال، أندريه دياتشكوف، مدير مكتب التصاميم الشمالي التابع للشركة: "مكتبنا مستعد لتطوير سفن بمواصفات خاصة، معدلة عن تلك التي طورت سابقا في إطار المشروع الحكومي رقم 22160".

وأضاف "إذا طلب منا العميل دفعة إضافية من السفن المعدلة التي ستخصص لمهام معينة فنحن جاهزون لإعادة تعديل التصاميم الموجودة لدينا بناء على طلبه، وستحصل السفن الجديدة على مواصفات وإمكانيات إضافية".

وأشار دياتشكوف إلى أن أول 6 سفن ساهم مكتبه في تطويرها في إطار المشروع الحكومي رقم 22160 كانت قد بنيت أيضا ضمن مواصفات معينة طلبتها وزارة الدفاع الروسية، حيث اختيرت معدات السفن وأنظمة تسليحها بما يتناسب مع المهام المطلوبة منها.

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وتطور روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22160 طرادات قتالية قادرة على حماية السواحل والمناطق والمنصات البحرية، وتنفيذ مهام البحث والاستطلاع والإنقاذ ودعم الأساطيل وعمليات مكافحة القرصنة البحرية.

يمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية وقطع مسافات تصل إلى 6000 ميل خلال كل مهمة، والعمل لمدة 60 يوما دون الحاجة للتزود بالمؤن والوقود، وجهزت بمنصات لحمل مروحيات Ka-27PS الروسية، ومدافع من عيار 76.2 ملم، وأسلحة رشاشة ومنظومات صاروخية للدفاع الجوي.

المصدر: سلاح روسيا