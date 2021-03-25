سلاح البحرية الياباني يعزّز قدراته بغوّاصة جديدة

أعلنت وسائل إعلام يابانية أن سلاح البحرية في جيش البلاد حصل على غواصة جديدة تعمل بالديزل والكهرباء.

وتبعا لوكالة "تاس" الروسية فإن "حوض بناء السفن في مدينة كوبي اليابانية شهد يوم الأربعاء 24 مارس الجاري احتفالية رسمية لتسليم سلاح البحرية في البلاد غواصة جديدة تعمل بالديزل والكهرباء من نوع Soryu، وهذه الغواصة هي ثاني غواصة معدلة من هذه الفئة مجهزة ببطاريات ليثيوم خاصة تمكنها من العمل تحت الماء لفترات طويلة".

وأشارت وسائل إعلام يابانية إلى أن الغواصة الجديدة هي الغواصة رقم 12 من أسرة غواصات Soryu التي تطورها شركة Mitsubishi Heavy Industries بالتعاون مع Kawasaki Heavy Industries، وأول غواصة من هذا النوع بدأ العمل على تطويرها في مارس 2005 وأنزلت إلى المياه في ديسمبر 2007، لتنضم رسميا إلى الأسطول الحربي الياباني في مارس 2009.

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ويبلغ طول غواصات Soryu 84 مترا وعرضها 9.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 4100 طن، ويمكنها نقل طاقم مكون من 65 شخصا والحركة بسرعة 20 عقدة بحرية.

وجهزت هذه الغواصات بست منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، ومنصات لإطلاق صواريخ "هاربون" المضادة للسفن.

المصدر: سلاح روسيا