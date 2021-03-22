روسيا تختبر سفينة دعم لوجيستي جديدة لأسطولها الحربي

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية عن بدء الاختبارات لسفينة دعم لوجيستي جديدة مخصصة للأسطول الحربي في جيش البلاد.

وتبعا للمصادر فإن روسيا بدأت مؤخرا باختبار سفينة Vsevolod Bobrov، ثاني سفينة دعم لوجيستي طورتها في إطار المشروع الحكومي رقم 23120 لصالح الأسطول البحري الحربي في جيش البلاد

وأشارت المصادر إلى أن السفينة المذكورة اتجهت مؤخرا نحو بحر البلطيق لتخضع للاختبارات، وعلى متنها نحو 100 شخص من بينهم أفراد الطاقم وخبراء من المصنع الشمالي الروسي لبناء السفن.

ويفترض أن تشمل الاختبارات التي ستمتد لشهر تقريبا، تفقد قدرات Vsevolod Bobrov على الإبحار، والتحقق من آلية عمل وحدات الطاقة ومعدات الملاحة والأنظمة الأخرى فيها، فضلا عن قدرات الرافعات التي جهزت بها هذه السفينة لتقديم مختلف خدمات الدعم اللوجيستي للأساطيل الروسية.

وكانت روسيا قد بدأت بتطوير هذه السفينة عام 2013، وأنزلتها إلى المياه أول مرة في نوفمبر 2016، ومن المفترض أن تسلم لجيش البلاد العام القادم بعد الانتهاء من جميع التجارب المطلوبة.

إقرأ المزيد

وتتميز سفن الدعم اللوجيستي التي تطورها روسيا في إطار المشروع 23120 بهياكل متينة تمكنها من الإبحار في البحار والمحيطات المتجمدة دون أن تشق كاسحات الجليد طرقا خاصة لها، ويبلغ طول هذه السفن 95 مترا، وعرضها 22 م، ويمكنها الحركة في المياه بسرعة 18 عقدة بحرية وقطع مسافات تصل إلى 5000 ميل، والعمل لـ 60 يوما دون التزود بالوقود والمؤن، كما جهزت بحجرات خاصة لنقل البضائع، ورافعات خاصة.

المصدر: سلاح روسيا