سلاح البحرية الروسي يتسلّم غوّاصة نووية صاروخية قريبا

أعلن مصدر مطّلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن سلاح البحرية في البلاد سيحصل على غواصة نووية حديثة مجهزة بصواريخ باليستية.

وتبعا للمصدر فإن "سلاح البحرية الروسي وقبل الاحتفال بعيده هذا العام، والذي سيكون في 25 يوليو القادم، سيتسلم الغواصة النووية الحديثة التي تدعى الأمير أوليغ، والتي طورت في إطار المشروع الحكومي الروسي 955А".

وأشار المصدر إلى أن الغواصة وقبل أن تسلم لسلاح البحرية ستخضع لعدة اختبارات إضافية، منها اختبارات لإطلاق صواريخ "بولافا" العابرة للقارات، حيث يفترض أن تطلق الصواريخ من بحر بارنتس لتصيب أهدافا تقع في أحد ميادين التدريب العسكرية في منطقة كامتشاتكا.

وتبني روسيا في إطار المشروع الحكومي 955А عدة غواصات نووية مجهزة بصواريخ عابرة للقارات، منها غواصة "الأمير فلاديمير" التي أدخلت الخدمة لصالح جيش البلاد في 12 يونيو 2020، وغواصة "الامير أوليغ" التي بدأ تطويرها عام 2014، كما يجري حاليا تطوير 3 غواصات أخرى هي: "سوفوروف" و"الإمبراطور ألكسندر الثالث" و غواصة "الأمير باجارسكي".

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ويمكن لكل غواصة من الغواصات المذكورة حمل 16 صاروخ "بولافا" عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب، فضلا عن أنها مجهزة بأنظمة لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا