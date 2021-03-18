روسيا تبني غوّاصتين قتاليتين متطوّرتين هذا العام

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد سيباشرون العام الجاري ببناء غوّاصتين قتاليتين جديدتين لصالح سلاح البحرية.

ومن جهته قال المدير العام لأحواض بناء السفن الأميرالية الروسية، ألكسندر بوزاكوف في مقابلة صحفية: "من المفترض أن تبدأ عملية تصنيع الغواصتين الخامسة والسادسة من نوع فارشافيانكا التي تعمل بالديزل والكهرباء في إطار المشروع الحكومي الروسي 636.3 العام الجاري، هاتان الغواصتان ستتبعان لاحقا لأسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي".

وأضاف "آخر غواصة من أصل ست تطورها روسيا في إطار المشروع المذكور سابقا من المفترض أن تسلّم لقوات أسطول المحيط الهادئ عام 2024، ولن يتم بعدها إنتاج غواصات من هذه الفئة في إطار هذا المشروع".

وكان القائد العام لسلاح البحرية في الجيش الروسي، نيكولاي يفمينوف قد ذكر في وقت سابق أيضا أن الغواصات التي تبنيها روسيا في إطار المشروع 636.3 ستصمم لمراعاة ظروف العمل وحماية الطواقم في مناطق الشرق الأوسط، وستختلف عن غواصات "بالتوس" العاملة بالديزل والكهرباء التي طورتها روسيا سابقا.

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وتطور روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 636.3 غواصات تعمل بالديزل والكهرباء، مصمممة لاكتشاف وتدمير الغواصات والمركبات البحرية العسكرية المعادية، وحماية الموانئ والمنشئات البحرية.

ويبلغ طول هذه الغواصات 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، وتستطيع الإبحار بسرعة 20 عقدة بحرية، والغوص إلى عمق 300 متر تحت الماء، كما سلّحت بأنظمة لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، ومنظومات صواريخ "كاليبر" الروسية.

المصدر: سلاح روسيا