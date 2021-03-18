 
مباشر

روسيا تطوّر 3 سفن جديدة لأسطولها البحري العسكري

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تطوّر 3 سفن جديدة لأسطولها البحري العسكري
youtube/24 NEWS plus
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pziv

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية عن خطة لدعم سلاح البحرية في البلاد بثلاث سفن جديدة.

وفي مقابلة صحفية قال رئيس قسم دعم النقل في وزارة الدفاع الروسية، سيرغي إبيفانوف : "سيبني الخبراء في البلاد 3 ناقلات بحرية جديدة في إطار المشروع الحكومي رقم 23130، عقود تطوير هذه السفن تم توقيعها العام الفائت، وأول ناقلة من الناقلات الثلاث الجديدة سيطلق عليها اسم فاسيلي نيكيتين".

وخلال احتفالية رسمية أجريت العام الماضي لتسليم سلاح البحرية الروسي أول سفينة طورت في إطار المشروع المذكور، كان إبيفانوف قد ذكر أن روسيا تخطط لتطوير 5 سفن إضافية من هذا الطراز.

روسيا تطوّر 3 سفن جديدة لأسطولها البحري العسكري
youtube/24 NEWS plus

وتتميز السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 23130 بهياكلها المتينة التي تمكنها من العمل في مناطق القطب الشمالي، فضلا عن أنها قادرة على نقل وتأمين الوقود للسفن الحربية وعلى مسافات تبعد 9000 ميل عن نقاط انطلاقها.

إقرأ المزيد
القوات الجوية الروسية تتسلّم أول دفعة من مقاتلة
القوات الجوية الروسية تتسلّم أول دفعة من مقاتلة "ميغ - 35" المنتجة على دفعات

كما جهزت هذه السفن بحاويات لنقل المؤن والبضائع، وتقنيات تمكنها من نقل الوقود والحمولات بسهولة إلى السفن الأخرى.

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 130 مترا، وعرضها 21 م، ويمكنها الإبحار بسرعة 16 عقدة بحرية، والعمل في مهمات تستمر لـ 60 يوما، أما طاقمها الأساسي فيتكون من 24 شخصا.

المصدر: سلاح روسيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا