روسيا تطوّر 3 سفن جديدة لأسطولها البحري العسكري

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية عن خطة لدعم سلاح البحرية في البلاد بثلاث سفن جديدة.

وفي مقابلة صحفية قال رئيس قسم دعم النقل في وزارة الدفاع الروسية، سيرغي إبيفانوف : "سيبني الخبراء في البلاد 3 ناقلات بحرية جديدة في إطار المشروع الحكومي رقم 23130، عقود تطوير هذه السفن تم توقيعها العام الفائت، وأول ناقلة من الناقلات الثلاث الجديدة سيطلق عليها اسم فاسيلي نيكيتين".

وخلال احتفالية رسمية أجريت العام الماضي لتسليم سلاح البحرية الروسي أول سفينة طورت في إطار المشروع المذكور، كان إبيفانوف قد ذكر أن روسيا تخطط لتطوير 5 سفن إضافية من هذا الطراز.

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وتتميز السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 23130 بهياكلها المتينة التي تمكنها من العمل في مناطق القطب الشمالي، فضلا عن أنها قادرة على نقل وتأمين الوقود للسفن الحربية وعلى مسافات تبعد 9000 ميل عن نقاط انطلاقها.

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كما جهزت هذه السفن بحاويات لنقل المؤن والبضائع، وتقنيات تمكنها من نقل الوقود والحمولات بسهولة إلى السفن الأخرى.

ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 130 مترا، وعرضها 21 م، ويمكنها الإبحار بسرعة 16 عقدة بحرية، والعمل في مهمات تستمر لـ 60 يوما، أما طاقمها الأساسي فيتكون من 24 شخصا.

المصدر: سلاح روسيا