القوات الجوية الروسية تتسلّم أول دفعة من مقاتلة "ميغ - 35" المنتجة على دفعات

تسلمت القوات الجوية والفضائية الروسية دفعة أولى من مقاتلات " ميغ – 35 إس" المنتجة على دفعات.

أفادت بذلك يوم 15 مارس صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية قائلة إن الطائرات سلّمت للقوات الجوية في إطار البرنامج الروسي للحجوزات الدفاعية. ويعني حرف "إس" (С) في تسميتها أنها أنتجت على دفعات، مع العلم أن إنتاج دفعات اختبارية من الطائرة قد بدأ عام 2019 حين وقعت وزارة الدفاع الروسية اتفاقية إنتاج دفعة صناعية تضم 6 مقاتلات. وقد تم تنفيذ الاتفاقية بعد انتهاء الاختبارات الحكومية للطائرة.

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يذكر أن "ميغ – 35" تعتبر نموذجا مطورا لمقاتلة "ميغ – 29" الخفيفة. واستخدمت في تصميمها بعض تكنولوجيات الجيل الخامس، بما فيها تكنولوجيا التخفي عن الرادارات وتكنولوجيا استخدام الأسلحة الذكية فائقة الدقة، فضلا عن استخدام رادار حديث مزود بهوائي شبكي نشيط.

ومن مميزات المقاتلة محركها ذو قوة الدفع المرتفعة وتزويد طيارها بخوذة رقمية توجه الصواريخ إلى الهدف. وهناك تكنولوجيا تسمح للمقاتلة بأن تلعب دور صهريج طائر يزود طائرات حربية أخرى بالوقود في الجو.

ومع ذلك فإن "ميغ – 35" تعد طائرة بسيطة الصيانة يمكن أن تهبط في مطارات ترابية وتقلع منها.

المصدر: سلاح روسيا