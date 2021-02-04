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الهند قد تنتج "ميغ -35" و"إيل -112" الروسيتين

العلوم والتكنولوجيا

الهند قد تنتج
Sputnik Vladimir Ostapkovitch
مقاتلة "ميغ - 35"
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توصل الجانبان الروسي والهندي على هامش معرض Aero India 2021 الدولي للطيران الذي يقام حاليا في بنغالور الهندية إلى اتفاق أولي عن الإنتاج المشترك لمقاتلة "ميغ – 35" الروسية في الهند.

كما اتفقا على مشاركة الطائرة الروسية في مناقصة شراء 110 مقاتلات من قبل وزارة الدفاع الهندية.

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ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن نائب رئيس الهيئة الروسية الفدرالية للتعاون العسكري التقني قوله إن "مؤسسة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية قد وجهت إلى الجانب الهندي اقتراحا بتوريد المقاتلات الروسية إلى الهند وذلك بعد أن اتيحت للطيارين الهنود في معرض "ماكس – 2019" فرصة للتحليق بمقاتلة "ميغ – 35". كما ننتظر طرح المناقصة الهندية الخاصة بشراء المقاتلات".

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البدء بإنتاج طائرتي النقل
البدء بإنتاج طائرتي النقل " إيل – 112" لوزارة الدفاع الروسية

وكانت وسائل الإعلام الهندية قد أوردت شروط تلك المناقصة حيث تعتزم الهند شراء 110 مقاتلات بشرط أن تورد أولا 17 مقاتلة جاهزة، أما بقية الطائرات فسيتم تجميعها في الهند بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي. وكانت الشركات الأمريكية والفرنسية والسويدية والأوروبية قد أعلنت كذلك عن مشاركتها في المناقصة.

الهند قد تنتج
المكتب الصحفي لشركة "أيليوشين" الروسية
طائرة النقل "إيل - 112"

مع ذلك فإن شركة Hindustan Aeronautics Limited (HAL) الهندية قد أعلنت عن جاهزيتها للبدء في إنتاج طائرة النقل الروسية الحديثة "إيل – 112" بترخيص. وقال ناطق باسم الشركة إن قرار إنتاج الطائرة الروسية في الهند بيد الحكومة الهندية.

المصدر: سلاح روسيا

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