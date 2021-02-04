الهند قد تنتج "ميغ -35" و"إيل -112" الروسيتين

توصل الجانبان الروسي والهندي على هامش معرض Aero India 2021 الدولي للطيران الذي يقام حاليا في بنغالور الهندية إلى اتفاق أولي عن الإنتاج المشترك لمقاتلة "ميغ – 35" الروسية في الهند.

كما اتفقا على مشاركة الطائرة الروسية في مناقصة شراء 110 مقاتلات من قبل وزارة الدفاع الهندية.

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ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن نائب رئيس الهيئة الروسية الفدرالية للتعاون العسكري التقني قوله إن "مؤسسة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية قد وجهت إلى الجانب الهندي اقتراحا بتوريد المقاتلات الروسية إلى الهند وذلك بعد أن اتيحت للطيارين الهنود في معرض "ماكس – 2019" فرصة للتحليق بمقاتلة "ميغ – 35". كما ننتظر طرح المناقصة الهندية الخاصة بشراء المقاتلات".

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وكانت وسائل الإعلام الهندية قد أوردت شروط تلك المناقصة حيث تعتزم الهند شراء 110 مقاتلات بشرط أن تورد أولا 17 مقاتلة جاهزة، أما بقية الطائرات فسيتم تجميعها في الهند بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي. وكانت الشركات الأمريكية والفرنسية والسويدية والأوروبية قد أعلنت كذلك عن مشاركتها في المناقصة.

المكتب الصحفي لشركة "أيليوشين" الروسية

مع ذلك فإن شركة Hindustan Aeronautics Limited (HAL) الهندية قد أعلنت عن جاهزيتها للبدء في إنتاج طائرة النقل الروسية الحديثة "إيل – 112" بترخيص. وقال ناطق باسم الشركة إن قرار إنتاج الطائرة الروسية في الهند بيد الحكومة الهندية.

المصدر: سلاح روسيا