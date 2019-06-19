البدء بإنتاج طائرتي النقل " إيل – 112" لوزارة الدفاع الروسية

بدأ مصنع فورونيج الروسي بإنتاج طائرتي "إيل – 112" الجديدتين التابعتين للقوات الجوية والفضائية الروسية.

وأعلن مدير عام شركة "إيلوشين" الروسية المصنعة لطائرات "إيل - 112" ، يوري غرودينين، على هامش معرض "بورجي" الدولي للطيران في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية أن اختبار الطائرة الجديدة يجري على قدم وساق. وقد أنتج المصنع طائرتين منها وبدأ الآن بإنتاج طائرتين جديدتين مطورتين آخذا بالحسبان الملاحظات التي سجلت لدى الطائرتين الأولى والثانية أثناء اختبارهما الجوي.

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يذكر أن "إيل – 112" هي أول طائرة نقل عسكري بدأ تصميمها في روسيا وليس في الاتحاد السوفيتي. ومن شأنها أن تحل محل طائرة النقل القديمة السوفيتية الصنع " آن – 26".

وبمقدور طائرة النقل الجديدة أن تقطع مسافة 1200 كيلومتر وتنقل 5 أطنان من الحمولة. كما بمقدورها أن تهبط على مطارات ترابية.

وقامت طائرة النقل الأولى من طراز "إيل – 112" بأول رحلة جوية لها في مارس الماضي حيث أشار الخبراء إلى عدم تطابقها مع شروط وزارة الدفاع الروسية لثقل وزنها.

وتعهد مصممو الطائرة بتخفيف الوزن عند إنتاج الطائرات الأخرى وذلك بفضل استخدام المواد المشكلة في تصنيع جسمها.

وأعلنت وزارة الدفاع أنها جاهزة لشراء 100 طائرة من هذا النوع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا