إيطاليا تعزز قدرات أسطولها البحري بسفينة جديدة

أعلن موقع Naval News أن سلاح البحرية في الجيش الإيطالي سيحصل على سفينة دوريات عسكرية جديدة.

وأشار الموقع إلى أن "حوض بناء السفن التابع لشركة Fincantieri في جنوة شهد مؤخرا احتفالية رسمية لتدشين سفينة جديدة من نوع PPA تم إنزالها إلى المياه، هي ثالث سفينة من هذا الطراز ستسلم لسلاح البحرية الإيطالي".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فقد حضر الاحتفالية عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية الإيطالية، منها السيناتور، ستيفانيا بوتشياريلي، ورئيس قسم خدمة الإمدادت في سلاح البحرية الإيطالي، إدواردو سيرا، ورئيس قسم بناء السفن العسكرية في Fincantieri، جزيف جوردو.

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وبدأ تطوير سفينة Raimondo Montecuccoli المذكورة عام 2019 لتكون سفينة متعددة الأغراض يمكن الاعتماد عليها بشكل رئيسي للدوريات وحماية المرافق والمنشآت الساحلية.

ويبلغ طول هذه السفينة 143 مترا، وعرضها 16.5 م، ومقدار إزاحتها للمياه 5880 طنا، ويمكنها الإبحار لمسافات تصل إلى 5000 ميل في كل مهمة، وبسرعة تصل إلى 31.6 عقدة بحرية، ونقل 173 شخصا.

المصدر: سلاح روسيا