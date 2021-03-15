الهند تطوّر فرقاطة جديدة عصيّة على الرادارات

أعلنت شركة Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited الهندية أنها تعمل حاليا على تطوير فرقاطة عسكرية جديدة قادرة على التخفي عن الرادارات المعادية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية التابعة للشركة "شركتنا تعمل حاليا على تطوير ثالث فرقاطة حربية في إطار المشروع P-17A، عام 2015 وقعت الحكومة الهندية عقودا للحصول على 7 فرقاطات ستطور في إطار هذا المشروع المذكور، 4 منها تبنيها Mazagon Dock Limited والثلاث الباقيات كانت من نصيب شركتنا".

وأضاف البيان "أول فرقاطة تطور في إطار المشروع المذكور بدأ العمل عليها عام 2017، وأُنزلت إلى المياه بعدها بعامين، ومن المفترض أن تسلم إلى الأسطول الهندي عام 2022.. سفينة Himgiri التي نعمل عليها الآن بدأ تطويرها عام 2018 في أحد الأحواض التابعة لـ GRSE بمدينة كولكاتا الهندية، وأُنزلت أول مرة إلى المياه عام 2020، ومن المفترض أن تسلم لجيش البلاد عام 2023".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن 80 % من المواد والمعدات التي تضمها السفن التي تطورها الهند في إطار المشروع " P-17A" مصنوعة محليا، وتشارك في إنتاجها نحو 2000 شركة ومؤسسة هندية.

ويبلغ طول السفن المذكورة نحو 149 مترا، وعرضها 17.8م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 6670 طنا، ويمكنها الإبحار بسرعة 28 عقدة بحرية ونقل طواقم مكوّنة من 226 شخصا.

المصدر: سلاح روسيا